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بٹوٹ کشتواڑ ہائی وے پر کرمیل کے مقام پر سڑک حادثہ، دس زخمی
بٹوٹ کشتواڑ ہائی وے پر کرمیل کے مقام پر سڑک حادثہ، دس زخمی
Published : August 9, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 3:35 PM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے بٹوٹ کشتواڑ قومی شاہرہ پر اتوار کے روز ایک مسافر بردار گاڑی (ٹیمپو ٹریولر ) کے الٹ جانے کے نتیجے میں کم از کم 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ٹیمپو بٹوت سے ڈوڈہ کی جانب جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ کرمیل موڑ کے مقام پر ڈراییور تیز رفتار گاڑی پر کنٹرول نہ رکھ سکا جس کے نتیجے میں مسافر بردار ٹیمپو ٹریولر حادثے کا شکار ہو کر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 مسافر زخمی ہو گئے۔
زخمیوں کو شیر کشمیر ایمرجنسی اسپتال منتقل کر دیا گیا
اس سلسلہ میں پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ٹیمپو بٹوت سے ڈوڈہ کی جانب جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے شیر کشمیر ایمرجنسی اسپتال بٹوت منتقل کر دیا گیا ہے، جب کہ زخمیوں کی شناخت تا حال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ دریں اثناء پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
بٹوٹ کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں علاج
زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسر (Assar) اور بٹوٹ کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز (PHCs) میں منتقل کیا گیا۔ ان کی شناخت کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔