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بٹوٹ کشتواڑ ہائی وے پر کرمیل کے مقام پر سڑک حادثہ، دس زخمی

بٹوٹ کشتواڑ ہائی وے پر کرمیل کے مقام پر سڑک حادثہ، دس زخمی

Ten injured road accident at Karmail on Batote Kishtwar Highway, Urdu News
بٹوٹ کشتواڑ ہائی وے پر کرمیل کے مقام پر سڑک حادثہ، دس زخمی (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2026 at 3:23 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 3:35 PM IST

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رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے بٹوٹ کشتواڑ قومی شاہرہ پر اتوار کے روز ایک مسافر بردار گاڑی (ٹیمپو ٹریولر ) کے الٹ جانے کے نتیجے میں کم از کم 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ٹیمپو بٹوت سے ڈوڈہ کی جانب جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔

بتایا جا رہا ہے کہ کرمیل موڑ کے مقام پر ڈراییور تیز رفتار گاڑی پر کنٹرول نہ رکھ سکا جس کے نتیجے میں مسافر بردار ٹیمپو ٹریولر حادثے کا شکار ہو کر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 مسافر زخمی ہو گئے۔


زخمیوں کو شیر کشمیر ایمرجنسی اسپتال منتقل کر دیا گیا
اس سلسلہ میں پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ٹیمپو بٹوت سے ڈوڈہ کی جانب جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے شیر کشمیر ایمرجنسی اسپتال بٹوت منتقل کر دیا گیا ہے، جب کہ زخمیوں کی شناخت تا حال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ دریں اثناء پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

Last Updated : August 9, 2026 at 3:35 PM IST

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