مسجد اور مندر کا تاریخی ملاپ، وادی کشمیر کی مشترکہ تہذیب کی روشن علامت
اننت ناگ ریشی بازار میں صدیوں پرانی مسجد اور قدیم مندر کا مشترکہ دروازہ ہندو مسلم بھائی چارے کی نمایاں مثال ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 11, 2025 at 9:00 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : وادی کشمیر کو مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے گنجان ریشی بازار میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر ایک مندر اور ایک مسجد کا مشترکہ راستہ ہے۔ یہ جگہ صوفی بزرگ حضرت بابا حیدر ریشی کی درگاہ و مزار سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ ریشی بازار سے نکلنے والی گلی مختلف عقائد کے عقیدت مندوں کو صدیوں پرانی مسجد اور پراچین دیوی بل مندر کی طرف لے جاتی ہے۔
شیخ بابا داؤد خاکی کی مسجد اننت ناگ کی پہلی مسجد ہے۔ روایت ہے کہ اس مسجد کی بنیاد 14ویں صدی میں محسن کشمیر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی (رحمۃ اللہ علیہ) جنہیں شاہ ہمدان بھی کہا جاتا ہے، نے رکھی تھی۔ اُس وقت اس جگہ پر ایک عارضی ڈھانچہ موجود تھا۔ شاہ ہمدان کے فرزند میر محمد ہمدانی (رح) نے 1397ء میں اس مسجد کی پہلی منزل تعمیر کی۔ بعد میں مسجد کی دوسری اور تیسری منزلیں بالترتیب 1579ء اور 1582ء میں خود بابا داؤد خاکی (رح) نے تعمیر کروائیں
اس سے متصل قدیم دیوی بل مندر بھی ہے جو دیوی شکتی کے لیے وقف ہے۔ کشمیری ہندو (پنڈت) اور مسلمان صدیوں سے اپنی عبادت گاہوں کی زیارت کے لئے ایک ہی راستے سے گزرتے ہیں۔
مسجد بابا داؤد خاکی خطے کی عظیم اسلامی وراثت اور دلکش طرزِ تعمیر کی علامت ہے۔ یہ قدیم مسجد، جس کا نام برصغیر کے نامور عالم دین شیخ بابا داؤد خاکی کے نام پر رکھا گیا ہے، یہ مسجد کشمیری مسلمانوں کے لیے روحانی اور تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔
شیخ بابا داؤد خاکی (رح) کشمیر کے سلطنتی دَور کے ایک ممتاز عالمِ دین، مصنف اور روحانی پیشوا تھے۔ اُن کی علمی خدمات میں، ورد المریدین، دستور السالکین، قصیدہ جلالیہ، قصیدہ لمیہ جیسے اہم علمی و روحانی شاہکار شامل ہیں۔ وہ کشمیر کے ایک معزز قاضی رہے اور سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم (رح) کے نہایت مخلص مرید تھے، جنہیں وادی میں اسلام کی اشاعت کا ممتاز مقام حاصل ہے۔
مسجد بابا داؤد خاکی کی طرز تعمیر
مسجد کا طرزِ تعمیر کشمیری اور مغلیہ اثرات کا حسین امتزاج ہے۔ یہ عمارت زیادہ تر لکڑی اور مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے۔ تین منزلہ اس دیم اور قیمتی وراثت کو محفوظ رکھنے کے لئے آج مسجد کی تجدید و مرمت کا کام کیا جا رہا ہے اور مسجد میں پانچوں اوقات کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ بابا داؤد خاکی (رح) سے عقیدت رکھنے والے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ عقیدت مند مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور نمایاں اسلامی ایام کے مواقع پر یہاں بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ وہیں دیوی مندر میں کشمیری پنڈت بھی خاص ایام پر مندر میں حاضری دیتے ہیں۔
مذہبی ہم آہنگی کی علامت مسجد اور مندر کا ملاپ
مسجد کے صحن میں ایک قدیم مندر بھی موجود ہے، اور دونوں عبادت گاہوں کے لیے داخلہ ایک ہی راستے سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اس مقام کو صدیوں سے مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔
مورخ اور مصنف راؤ فرمان علی کے مطابق یہ مسجد کشمیر کی روحانی، ثقافتی اور مذہبی تاریخ کا زندہ نمونہ ہے۔ اس کی اسلامی روایت اور متعدد مذہبی مقامات کا باہمی وجود اسے وادی کے ہم آہنگ تہذیبی مزاج کی ایک روشن تصویر بناتا ہے۔ یہ مقام صرف عبادت تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ سماجی و مذہبی تقریبات کا بھی مرکز رہا ہے۔
مورخین کے مطابق ہندو مسلم کمیونٹی کے افراد اس جگہ کو باہمی مشاورت اور سماجی معاملات پر گفت و شنید کے لئے بھی استعمال کرتے تھے، یہ روایت اس خطہ میں صدیویوں سے قائم مذہبی ہم آہنگی، اجتماعی اعتماد اور سماجی یکجہتی کی زندہ مثال ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ نہ صرف ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے تھے بلکہ اپنی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لئے بھی مل بیٹھتے تھے۔ راؤ نے اس قدیم مذہبی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔
علماء دین کی رائے
حافظ بشیر احمد انوری کا کہنا ہے کہ ’’یہ وہ جگہ ہے جو سکھاتا ہے کہ مذہب میں کسی بھی تفرق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔‘‘ ایک وقت میں اس جگہ پر مسلمان مسجد میں اور ہندو اپنے مندر میں عبادت کیا کرتے تھے، جو اس خطے کی مثالی مذہبی رواداری کی تاریخی شہادت ہے۔ ان دونوں عبادت گاہوں کے بالکل متصل حضرت بابا حیدر ریشی (رح) کی درگاہ واقع ہے، جہاں مسلمان ہی نہیں بلکہ کشمیری پنڈت بھی عقیدت کے ساتھ آج بھی حاضری دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مقام وادی کشمیر کی مشترکہ تہذیبی روح، آپسی احترام اور باہمی اخوت کی روشن علامت ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ رہی ہے بلکہ ایک دینی و علمی مرکز بھی رہی ہے، جہاں نسل در نسل طلبہ نے دینی تعلیم حاصل کی۔
