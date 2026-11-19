ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ اور پہلگام میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے، شوپیاں منفی 3.4 ڈگری سینٹی گریڈ سب سے سرد مقام رہا
جنوبی کشمیر میں وادی کے داخلی دروازے قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
By PTI
Published : November 19, 2026 at 3:53 PM IST
سری نگر : حکام نے بتایا کہ کشمیر میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے اور مقبول سیاحتی مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے۔ پہلگام میں درجے حرارت منفی 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور گلمرگ میں منفی 1.0 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جبکہ جموں و کشمیر میں شوپیاں منفی 3.4 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سب سے سرد مقام رہا۔
حکام کے مطابق سری نگر میں بھی اس موسم کی اب تک کی سب سے سرد رات ریکارڈ کی گئی۔ یونین ٹیریٹری کے اس ’موسم گرما کے دارالحکومت‘ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو کہ اس موسم کے معمول کے درجہ حرارت سے 0.9 ڈگری کم ہے۔
جنوبی کشمیر میں وادی کے داخلی دروازے قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں واقع مشہور اسکی ریزورٹ گلمرگ میں منفی 1.0 ڈگری سینٹی گریڈ، اور جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
شمالی کشمیر کے کپواڑہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کوکرناگ میں کم سے کم درجہ حرارت 1.0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ وادی میں مہینے کے آخر تک موسم زیادہ تر خشک رہے گا، اور آنے والے دنوں میں رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے۔