جموں و کشمیر میں وقت سے پہلے شدید گرمی، درجہ حرارت معمول سے کئی ڈگری زیادہ
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 10:50 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): مئی کے مہینے کی آمد سے قبل ہی جموں و کشمیر میں گرمی نے شدت اختیار کر لی ہے اور درجہ حرارت معمول سے کافی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جمعرات کے روز جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا جبکہ سرینگر میں بھی پارہ 28 ڈگری کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر میں دن بھر بادل چھائے رہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے خطے بھر میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 7 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کم سے کم درجہ حرارت بھی معمول سے دو سے پانچ ڈگری زیادہ درج کیا جا رہا ہے، جس کے باعث لوگوں کو غیر معمولی گرمی کا سامنا ہے۔
وادی کشمیر میں درجہ حرارت معمول سے تقریباً 5 سے 7 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 3.6 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ بنیہال میں درجہ حرارت 28.4 ڈگری رہا جو معمول سے 4.6 ڈگری زیادہ ہے، جبکہ کٹرا میں 35.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جو معمول سے 5.4 ڈگری زیادہ ہے۔
سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 5.8 ڈگری زیادہ ہے۔ پہلگام میں درجہ حرارت 24.2 ڈگری رہا، جبکہ اس کا معمول 18.9 ڈگری ہے۔ گلمرگ میں بھی درجہ حرارت معمول سے 7.2 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ 24 اور 25 اپریل کے دوران کئی مقامات پر ہلکی بارش، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ 26 اور 27 اپریل کو موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم دوپہر کے بعد کچھ مقامات پر ہلکی بارش کا اشارہ دیا گیا ہے۔ 28 اپریل کو بھی چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
مزید برآں، 29 اور 30 اپریل کو بھی بادل چھائے رہنے اور دوپہر کے بعد ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ یکم اور دو مئی کو بھی کچھ مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔
