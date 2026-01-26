ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام: ٹرین کے اوپر کرنٹ لگنے سے نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا
Published : January 26, 2026 at 1:03 PM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں 16 سالہ لڑکا جو حال ہی میں بڈگام ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے اوپر تصویریں کھینچتے ہوئے بجلی کا جھٹکا لگنے سے شدید زخمی ہوگیا تھا، پیر کو سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔
مرنے والے نوجوان کی شناخت ریان احمد ولد شمیم احمد ڈار کے طور پر کی گئی ہے جو سرینگر کے علاقے میراج پورہ بٹ مالو کا رہائشی ہے۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ واقعے کے بعد نوجوان کو تشویشناک حالت میں داخل کیا گیا تھا لیکن طبی کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہوسکا۔
یہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا جب ریان احمد اور ایک اور نوجوان ارباز احمد مبینہ طور پر ریلوے اسٹیشن بڈگام پر ایک اسٹیشنری ٹرین پر چڑھے اور اوور ہیڈ برقی لائن سے رابطے میں آئے، جس کے نتیجے میں وہ کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور آج صبح ریان احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔
بتا دیں کہ اس حادثے میں زخمی ہوئے دوسرے زخمی نوجوان ارباز احمد کی صحت کے بارے میں فی الوقت کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ صحت یاب ہو گیا یا اب بھی زیر علاج ہے۔