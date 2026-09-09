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ساولکوٹ پن بجلی منصوبہ: 1856 میگاواٹ کے پروجیکٹ کے تکنیکی ٹینڈرز کھل گئے
تازہ ترین سرکاری ٹینڈر ریکارڈ میں اس منصوبے کی شناخت ضلع رامبن میں واقع 1,856 میگاواٹ ساولکوٹ ہائیڈرو پروجیکٹ کے طور پر کی گئی ہے۔
Published : September 9, 2026 at 9:02 PM IST
رامبن: مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں دریائے چناب پر تعمیر کیے جانے والے 1,856 میگاواٹ کے ساولکوٹ پن بجلی منصوبے کے تکنیکی ٹینڈرز جاری ٹینڈرنگ عمل کے تحت کھول دیے گئے ہیں، حکام نے بتایا۔ قومی پن بجلی کارپوریشن (این ایچ پی سی) کی جانب سے تعمیر کیے جانے والا یہ منصوبہ رامبن کے سدھو گاؤں کے قریب مجوزہ ہے اور اسے مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں آنے والے بڑے پن بجلی منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
منصوبے میں 225 میگاواٹ کی آٹھ یونٹس اور 56 میگاواٹ کی ایک اضافی یونٹ شامل ہے، جس سے اس کی مجموعی پیداواری صلاحیت 1,856 میگاواٹ بنتی ہے۔ تکنیکی ٹینڈرز کا کھولا جانا منصوبے کے ٹینڈرنگ عمل میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ توقع ہے کہ اس منصوبے سے جموں و کشمیر میں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور پن بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد ملے گی۔
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انہوں نے کہا کہ منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار اور ترقی کے خاطر خواہ مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ منصوبے پر عمل درآمد ماحولیاتی اور سماجی ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔