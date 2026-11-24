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سرینگر میں اساتذہ کا پُرامن احتجاج؛ اولڈ پنشن اسکیم کی بحالی اور دیرینہ مسائل کے حل کا مطالبہ
اساتذہ نے سرینگر میں احتجاج کیا، جہاں اولڈ پنشن اسکیم کی بحالی، ترقیوں، تنخواہوں کی بے ضابطگیوں کو دور کرنے سمیت نو مطالبات پیش کیے۔
Published : November 24, 2026 at 4:04 PM IST
سرینگر: مرکز کے زیرِ انتظام علاقے جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں منگل کے روز جموں و کشمیر ٹیچرز فورم اور انچارج لیکچررز فورم کے زیرِ اہتمام اساتذہ نے اپنے دیرینہ مسائل اور جائز مطالبات کے حق میں مشترکہ طور پر ایک پُرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج شبیر احمد میر کی صدارت میں سرینگر کے ایس کے پارک (شیرِ کشمیر پارک) میں منعقد ہوا، جس میں وادی کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور تعلیمی نمائندوں نے شرکت کی۔
اساتذہ کے 9 اہم مطالبات کی فہرست
احتجاجی مظاہرے کے دوران اساتذہ کے نمائندوں نے متعلقہ حکام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے 9 اہم مطالبات پر مشتمل چارٹر پیش کیا، جن میں درج ذیل نکات نمایاں طور پر شامل ہیں:
- اولڈ پنشن اسکیم (OPS) کی بحالی: سرکاری ملازمین اور اساتذہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے پرانی پنشن اسکیم کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔
- بروقت ترقیاں (Time-Bound Promotions): محکمہ تعلیم میں طویل عرصے سے التواء کا شکار ترقیوں کے عمل کو فوری طور پر مکمل کیا جائے۔
- مڈ ڈے میل (MDM) فنڈز کی واگذاری: اسکولوں میں مڈ ڈے میل اسکیم کے زیرِ التواء فنڈز جلد از جلد جاری کیے جائیں تاکہ طلبہ کی غذائی اسکیم متاثر نہ ہو۔
- آر آر ٹیز (RRTs) کے لیے ٹرانسفر پالیسی: رہبرِ تعلیم (ReT/RRT) اساتذہ کے لیے ایک واضح، منصفانہ اور جامع تبادلہ پالیسی تشکیل دی جائے۔
- ایک مرتبہ کی چھوٹ (One-Time Exemption) میں توسیع: اساتذہ کو دی جانے والی ایک مرتبہ کی خصوصی چھوٹ کی مدت میں توسیع کی جائے۔
- تنخواہوں میں بے ضابطگیوں کا ازالہ: ماسٹروں اور دیگر تدریسی عملے کی تنخواہوں (Pay Anomalies) میں موجود بے ضابطگیوں کو دور کیا جائے، اور دیگر زیرِ التواء سروس معاملات کو حل کیا جائے۔
احتجاج کا مقصد اور مقررین کا مؤقف
احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے قائدین نے کہا کہ اس پُرامن احتجاج کا بنیادی مقصد جموں و کشمیر بھر کے اساتذہ کو درپیش طویل عرصے سے لٹکے ہوئے انتظامی اور مالی مسائل کو حکامِ بالا تک پہنچانا ہے۔ مقررین نے زور دے کر کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں اور تعلیمی معیار کی بلندی کے لیے دن رات مصروفِ عمل ہیں، لیکن ان کے جائز سروس معاملات اور مالی حقوق کا التواء تدریسی برادری میں بے چینی کا باعث بن رہا ہے۔
حکومت اور محکمہ تعلیم کے حکام سے فوری اقدام کی اپیل
اس موقع پر احتجاج کرنے والے اساتذہ اور نمائندوں نے جموں و کشمیر انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے پُرزور اپیل کی کہ وہ اساتذہ برادری کے ان دیرینہ اور حقیقی مسائل کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے جلد از جلد ان کے حل کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کریں، تاکہ اساتذہ یکسوئی کے ساتھ اپنے تدریسی فرائض انجام دے سکیں۔