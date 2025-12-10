ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ میں آوارہ کتوں کے انتظام کی ذمہ داری اساتذہ کو سونپ دی گئی
پونچھ میں آوارہ کتوں کے مسئلے کیلئے تمام سرکاری ونجی اسکولوں کےمنتظمین کو ہدایت دی گئی ہےکہ وہ اپنے ادارے میں ایک نوڈل افسرمقرر کریں۔
December 10, 2025
Updated : December 10, 2025 at 8:56 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ پر اب آوارہ کتوں سے متعلق امور کی نگرانی کی نئی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق تمام سرکاری و نجی اسکولوں کے منتظمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ادارے میں ایک نوڈل افسر مقرر کریں، جو اسکول کے اندر اور اطراف میں آوارہ کتوں کی موجودگی اور ان سے متعلق واقعات کی نگرانی کرے گا۔
حکم نامے کے مطابق نوڈل افسر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آوارہ کتوں کی نقل و حرکت کی بر وقت اطلاع فراہم کرے اور اس سلسلے میں میونسپل ادارے، محکمہ حیوانات اور دیگر متعلقہ شعبوں سے رابطہ قائم کرے تاکہ مناسب کارروائی عمل میں لائی جاسکے۔
یہ ہدایات اس میٹنگ کے بعد جاری کی گئیں جس کی صدارت ضلع کمشنر پونچھ نے کی، جس میں آوارہ کتوں پر قابو پانے اور جانوروں کی نسل کشی سے متعلق اقدامات پر غور کیا گیا۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر اسکول اپنے نامزد کردہ نوڈل افسر کا نام، عہدہ اور رابطہ نمبر اسکول کے بیرونی دیوار یا مرکزی دروازے پر نمایاں طور پر آویزاں کرے، تاکہ عوام کو اس بارے میں معلومات حاصل رہیں۔ ساتھ ہی نوڈل افسر اساتذہ اور طلبہ میں حفاظتی آگاہی بھی پیدا کرے گا۔
ممتاز سماجی کارکن محمد شفیع میر اس حکم نامے کی مزمت کرتے ہو ئے کہا کہ آوارہ کتوں کے مسائل اور نگرانی کیلئے تعلیمی اداروں میں نوڈل افیسر کی تعیناتی کے احکامات اِس مقدس پیشے کی توہین ہے جسے کسی بھی طور برداشت نہیں کیا جاسکتاـ جب اس کیلئے باضابطہ طور کئی محکمہ ہیں جنہیں آوارہ کتوں کے مسائل کیلئے قیام کیا گیا ہے پھر کیا ضرورت آن پڑی کی کتوں کے مسائل جاننے کیلئے تعلیمی اداروں کو جوڑ دیا جائے ـ درس گاہوں کیلئے بس اب یہی کام باقی رہ گیا تھا ـ یہ روش ہمارے سماج کو کہاں لے جا رہی ہے جہاں انسانوں کے مسائل کی نگرانی کیلئے انسان میسر نہیں وہیں جانوروں کے مسائل کی شدید فکر لاحق ہے ـ بی ایل اوز کام کے بوجھ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اُن کے حقوق و مسائل پر کوئی دھیان نہیں کتوں کے مسائل پر فکرمندی لمحہ فکریہ ہے ـ
سابق ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور صوبائی سیکریٹری جموں (جے کے اے پی) ریاض آتش نے سی ای او پونچھ کی جانب سے جاری اُس حکم نامے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے جس میں سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی اور متعلقہ رپورٹنگ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
رائز آتش نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ اساتذہ کی تذلیل اور اُن کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’اساتذہ قوموں کے معمار ہوتے ہیں، اُن سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آوارہ کتوں پر نظر رکھیں گے، انتہائی شرمناک اور ناقابلِ قبول ہے۔‘‘
انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس غیر سنجیدہ اور توہین آمیز حکم نامے کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور اساتذہ کو اُن کی اصل اور بنیادی ذمہ داری یعنی تعلیم دینے پر مرکوز رہنے دیا جائے۔ ریاض آتش نے کہا کہ اساتذہ کا احترام ہر حال میں مقدم ہے اور اس طرح کے غیر مناسب احکامات نہ صرف اُن کے وقار کو ٹھیس پہنچاتے ہیں بلکہ تعلیمی ماحول کو بھی متاثر کرتے ہیں۔