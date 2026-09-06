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اننت ناگ میں یومِ اساتذہ پر مختلف تقریبات کا انعقاد، طلبہ نے اساتذہ کے مقام و کردار پر روشنی ڈالی
ضلع اننت ناگ کے تعلیمی اداروں میں یومِ اساتذہ پر منعقدہ تقریبات میں طلبہ نے اساتذہ کو شاندار خراجِ تحسین پیش کیا۔
Published : September 6, 2026 at 6:58 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں یومِ اساتذہ کے موقعے پر مختلف سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں اساتذہ، طلبہ، اسکول انتظامیہ اور دیگر عملے نے شرکت کی۔ اس موقعے پر طلبہ نے اپنے اساتذہ کو شاندار خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمی، اخلاقی اور معاشرتی خدمات کو اجاگر کیا۔
یومِ اساتذہ کے سلسلے میں ضلع کے سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی اداروں میں بھی رنگا رنگ پروگرام منعقد ہوئے۔ تقریبات کے دوران طلبہ نے تقاریر، مضامین، نظمیں، ملی نغمے اور مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے، جبکہ بعض اداروں میں طلبہ نے اپنے اساتذہ کو پھول اور تحائف پیش کرکے ان کے تئیں محبت اور احترام کا اظہار کیا۔
طلبہ نے اپنی تقاریر میں کہا کہ استاد معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک استاد نہ صرف بچوں کو کتابی علم فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں اخلاق، نظم و ضبط، محنت، دیانت داری اور ذمہ داری کا درس بھی دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوموں کی ترقی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایک استاد ہی نئی نسل کی فکری اور اخلاقی تربیت کرکے اسے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔
تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار، نظم و ضبط اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں طلبہ کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ ان میں انسانیت، برداشت، احترام اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
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وہیں اسکول انتظامیہ نے اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ محض تدریس تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ طلبہ کی شخصیت سازی اور مستقبل سنوارنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کی محنت، رہنمائی اور خلوص ہی طلبہ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سمت آگے بڑھاتا ہے۔
یومِ اساتذہ کی تقریبات کے دوران طلبہ نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام برقرار رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی سے بھرپور استفادہ کریں گے اور تعلیم کے میدان میں محنت کرکے اپنے والدین، اساتذہ اور علاقے کا نام روشن کریں گے۔
تقریبات کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی گئی، جبکہ اساتذہ اور اسکول انتظامیہ نے یومِ اساتذہ کے انعقاد کو طلبہ اور اساتذہ کے درمیان مضبوط تعلقات کے فروغ کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔
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