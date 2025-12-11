’ٹیچرز سے آوارہ کتوں کی نگرانی کرانا اساتذہ کی توہین‘

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’ٹیچرز سے آوارہ کتوں کی نگرانی کرانا اساتذہ کی توہین‘
پونچھ میں اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کے لیے ’نوڈل آفیسر‘ مقرر کرنے کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 11, 2025 at 3:30 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی) : سرحدی ضلع پونچھ میں چیف ایجوکیشن آفیسر (سی ای او) کی جانب سے جاری اُس سرکاری حکم نامے سے کافی ہلچل پیدا ہوئی ہے جس میں سرکاری و نجی اسکولوں کے اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی اور متعلقہ محکموں کو رپورٹ کرنے کے لیے ’’نوڈل آفیسر‘‘ مقرر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ٹیچرز فورم سے وابستہ اساتذہ نے اس حکمنامے کو ناقابل قبول اور توہین آمیز قرار دیتے ہوئے اس کی سخٹ الفاظ میں مذمت کی ہے۔
اساتذہ نے اسے ’’تعلیم و تعلیم جیسے مقدس پیشے کے خلاف‘‘ قرار دیتے ہوئے اس حکمنامے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں ٹیچرز فورم، جموں، کے جنرل سیکریٹری طاہر احمد صوفی نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے اس فیصلے کو ’’انتہائی شرمناک‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا: ’’اس حکمنامے سے اس مقدس پیشے کی حرمت مجروح ہوئی ہے۔ اساتذہ قوموں کے معمار ہوتے ہیں، ان پر ایسے غیر متعلقہ فرائض تھوپنا ان کی پیشہ ورانہ شان اور ذمہ داریوں کی توہین ہے۔‘‘
صوفی نے وزیر تعلیم سکینہ ایتو سے اپیل فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے ’’اس غیر مناسب حکمنامے کو منسوخ‘‘ کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا: ’’تعلیم جیسے مقدس شعبے کو غیر تدریسی اور بے ربط ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑنا نہ صرف غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے بلکہ اساتذہ کی عزتِ نفس کے بھی منافی بھی ہے۔‘‘ اساتذہ تنظیمیں حکمنامے کی فوری واپسی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
جموں صوبہ کی لیکچررز ایسوسی ایشن ورکنگ کمیٹی نے بھی سماجی رابطہ گاہ ’’ایکس‘‘ پر اس حکم کی مذمت کرتے ہوئے لکھا: ’’اساتذہ پر آوارہ کتوں کے انتظام کی ذمہ داری ڈالنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ قدم ہے، جسے فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے۔ اساتذہ کو ان کی اصل ذمہ داری یعنی تدریس کرنے دی جائے، نہ کہ انہیں غیر متعلقہ کاموں میں جھونکا جائے۔‘‘
اساتذہ تنظیم کے سابق صدر عبد القیوم وانی نے بھی اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ’’اساتذہ کو آوارہ کتوں کی نگرانی کا نوڈل آفیسر مقرر کرنا انتہائی افسوسناک اور قابلِ اعتراض ہے۔ یہ ہدایات ایک ایسے پیشے کی بے قدری ہے جسے ہمارا مذہب اور معاشرہ سب سے اعلیٰ مقام دیتا ہے۔‘‘
انہوں نے نہ صرف حکم نامہ فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا بلکہ اساتذہ سے ہونے والی ’’توہین‘‘ پر بلا شرف معافی مانگنے کی بھی اپیل کی۔ اس ضمن میں ای ٹی وی بھارت نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں سے رابطہ قائم کیا تاہم انہوں نے اس بارے میں بات کرنے سے انکار کیا۔
یاد رہے کہ جموں کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ پر اب آوارہ کتوں سے متعلق امور کی نگرانی کی نئی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق تمام سرکاری و نجی اسکولوں کے منتظمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ادارے میں ایک نوڈل افسر مقرر کریں، جو اسکول کے اندر اور اطراف میں آوارہ کتوں کی موجودگی اور ان سے متعلق واقعات کی نگرانی کرے گا۔
حکم نامے کے مطابق نوڈل افسر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آوارہ کتوں کی نقل و حرکت کی بر وقت اطلاع فراہم کریں اور اس سلسلے میں میونسپل اور دیگر متعلقہ اداروں سے رابطہ قائم کریں تاکہ مناسب کارروائی عمل میں لائی جاسکے۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر اسکول اپنے نامزد کردہ نوڈل افسر کا نام، عہدہ اور رابطہ نمبر اسکول کے بیرونی دیوار یا مرکزی دروازے پر نمایاں طور پر آویزاں کرے، تاکہ عوام کو اس بارے میں معلومات حاصل رہیں۔ ساتھ ہی نوڈل افسر کو اساتذہ اور طلبہ میں حفاظتی آگاہی مہم کی بھی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔
