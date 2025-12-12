ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرکاری ملازمین پر تمام ذمہ داریاں بہتر انداز میں ادا کرنا فرض: ڈاکٹر نسیم چودھری
جموں میں آوارہ کتوں کوبھگانےکی ذمہ داری اساتذہ کو سونپی گئی تھی،اساتذہ کےاعتراض پر ڈاکٹرنسیم چودھری نےکہاسرکاری ملازمین پرتمام سرکاری ذمہ داریاں ادا کرنافرض ہے
جموں(محمد اشرف گنائی ): ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں ڈاکٹر نسیم چودھری نے کہا ہے کہ ایک استاد سب سے پہلے ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے اور دیگر سرکاری ملازمین کی طرح اس پر بھی حکومت کی طرف سے دی گئی ہر ڈیوٹی انجام دینا لازمی ہے۔ وہ اس حکم نامے پر ردعمل دے رہے تھے جس کے تحت اساتذہ کو اسکولوں کے اردگرد آوارہ کتوں کی موجودگی کی اطلاع دینے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔
ائ ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں ڈاکٹر نسیم چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آوارہ کتوں کی نقل و حرکت سے متعلق رپورٹ دیں۔ مقامی بلدیاتی ادارے اگرچہ اس کام کے بنیادی ذمہ دار ہیں، تاہم تعلیمی اداروں سمیت تمام سرکاری دفاتر کو محفوظ رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں اساتذہ کا صرف رپورٹ کرنا ایک حفاظتی قدم ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی طلبہ کے کتے کے کاٹنے کے واقعات درج ہوئے ہیں، اس لیے اسکولوں میں کتوں کی موجودگی یا کسی بھی جانور کی نقل و حرکت کی رپورٹ حکومت کو دینا ضروری ہے تاکہ حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔
ڈاکٹر چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہر سرکاری دفتر میں ایک اسٹیٹ ہیڈ ہوتا ہے جو عمارت کی مرمت، دیواروں کی پینٹنگ اور سرکاری جائیداد کی دیکھ بھال کی اطلاع دیتا ہے، اسی طرح اسکولوں میں بھی نو ڈل آفیسر کو آوارہ کتوں کی موجودگی کی اطلاع دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم خواہ وہ ڈاکٹر ہو، استاد ہو یا کوئی اور، قانون کے مطابق ڈیوٹی انجام دینے کا پابند ہے۔ استاد بھی ایک ذمہ دار شہری ہے، اس لیے اسے اس ہدایت پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
ڈائریکٹر نے اعتراف کیا کہ چند اساتذہ اس حکم نامے کو منفی انداز میں پیش کر رہے ہیں، مگر اساتذہ کا اولین فرض طلبہ اور عوام کی حفاظت ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ اس حوالے سے آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ تعلیمی اداروں کے ماحول کو محفوظ اور صاف رکھا جا سکے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر نسیم چودھری حکومت کے اُس حکم نامے پر ردعمل دے رہے تھے جس پر حال ہی میں اساتذہ کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔
بتادیں کہ حال ہی میں ایک غیر معمولی پیش رفت میں مختلف اضلاع کے چیف ایجوکیشن آفیسرز نے اسکولوں کو باضابطہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ آوارہ کتوں کی نقل و حرکت اور متعلقہ واقعات کی رپورٹنگ کے لیے نوڈل آفیسرز نامزد کریں۔ چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کے حکم نامے کے مطابق، ہر حکومتی و نجی اسکول کو دو دن کے اندر نامزد آفیسر کا نام، عہدہ اور رابطہ نمبر دفتر میں جمع کرانا ہوگا، اور اسکول کے مرکزی گیٹ یا دیوار پر اسے نمایاں طور پر آویزاں کرنا لازمی ہوگا۔
مزید برآں اسکولوں کو کتوں سے ہوشیار رہنے کے سائن بورڈ نمایاں مقامات پر لگانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نودل آفیسرز آوارہ کتوں کے واقعات، میونسپل کمیٹی، اور دیگر اداروں سے رابطے کے ذمہ دار ہوں گے۔
تاہم چند اساتذہ انجمنوں نے اس حکم کو تحقیر آمیز اور مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے احکامات انہیں عوام میں مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔