جموں کشمیر، اسکول احاطے میں نشہ کرنے کے الزام میں ٹیچر معطل

معطل کیے گئے ٹیچر کو انکوائری مکمل ہونے تک زونل ایجوکشن آفیسر کے دفتر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔

ا
علامتی تصویر (فائل فوٹو)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 27, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
راجوری (جہانگیر خان) : چیف ایجوکیشن آفیسر (سی ای او) راجوری نے گورنمنٹ پرائمری اسکول لنجھر، زون موگلاہ میں تعینات گریڈ III ٹیچر کو بدانتظامی، بے ضابطگی اور ڈیوٹی میں غفلت کے سنگین الزامات پر معطل کر دیا ہے۔

اس ضمن میں ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ کارروائی زونل ایجوکیشن آفیسر (ZEO) موگلاہ کی ایک رپورٹ کے بعد انجام دی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ 18 فروری 2026 کو کئے گئے ایک معائنہ کے دوران، ٹیچر مبینہ طور پر کام کے اوقات کے دوران اسکول کے احاطے میں نشے کی حالت میں پایا گیا، جس سے تعلیمی ماحول پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔

ا
جاری کیا گیا حکمنامہ (Special Arrangement)

حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹیچر کو پہلے نوٹس بھیجا گیا تھا جس میں ڈیوٹی سے غیر حاضری اور اسکول کے اوقات میں مبینہ طور پر شراب نوشی کے حوالے سے وضاحت طلب کی گئی تھی۔ تاہم، حکام نے طرز عمل میں کوئی تسلی بخش بہتری نہیں دیکھی گی۔

اس کے علاوہ عملہ، والدین اور عوامی نمائندوں کی جانب سے تحریری شکایات بھی حکام کو موصول ہوئی تھیں جن میں بد سلوکی، عملے کو ہراساں کرنے، تدریسی فرائض میں غفلت اور سرکاری ملازم کے ساتھ ناروا سلوک کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔

ان الزامات کو سنگین بدانتظامی اور جموں و کشمیر گورنمنٹ ایمپلائز کنڈکٹ رولز 1971 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چیف ایجوکیشن آفیسر، راجوری نے جموں و کشمیر سول سروسز (کلاسیفکیشن، کنٹرول اینڈ اپیل) رولز، 1956 کے تحت معطلی کا حکم جاری کیا، جو کہ ایک محکمانہ تفتیش میں زیر التواء ہے۔

معطلی کی مدت کے دوران استاد زونل ایجوکیشن آفیسر کے دفتر سے منسلک رہے گا اور قواعد کے مطابق سبسٹنس (گزارہ) الاؤنس کا ہی حقدار ہوگا۔

ایڈیٹر کی پسند

