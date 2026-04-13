سوپور میں گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول طالبہ کے ساتھ زیادتی، ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر نے لیکچرار کو معطل کیا
Published : April 13, 2026 at 10:54 PM IST
سوپور: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے سوپور کے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول میں پیر کے روز بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا جب طالبات نے الزام لگایا کہ ایک سینئر لیکچرر نے ان کے ایک ہم جماعت کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جس سے کیمپس میں غم و غصہ اور خوف و ہراس پھیل گیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں طالبات نے کلاس رومز سے باہر نکل کر نعرے لگائے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب اسکول کے احاطے میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر نے لیکچرار کو معطل کرنے کا حکم دیا-
ایک حکم نامہ کے مطابق اسکول کے استاد غلام حسن میر، سینئر لیکچرار اردو، جی ایچ ایس ایس سوپور، بارہمولہ، کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور ان کو بی ایچ ایس ایس بدوگام، گریز، بانڈی پورہ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔" جوائنٹ ڈائریکٹر، نارتھ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے جو 15 دنوں کے اندر انکوائری کریں گے اور ڈائریکٹوریٹ کو رپورٹ پیش کریں گے۔
دریں اثنا، سوپور کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس افتخار طالب نے کہا کہ پولیس نے مظاہروں کا فوری نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم استاد، جن کی شناخت غلام حسن عرف اظہر کے نام سے ہوئی ہے، کو ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر نے معطل کر دیا ہے۔
ایس ایس پی نے مزید کہا کہ پولیس کی ٹیمیں احتجاج کرنے والی طالبات کے ساتھ امن کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کی مکمل چھان بین کریں گے اور اس کے مطابق کارروائی کریں گے۔ دریں اثناء موجودہ صورتحال کے پیش نظر جی ایس ایس ایس سوپور بی ایس ایس ایس اور جی ڈی سی اسٹینڈ کے کلاس ورک دو دن تک معطل کر دئے گئے ہیں۔