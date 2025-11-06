ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کمرشل عمارت کو لائبریری میں بدل کر علم کی روشنی پھیلانے والا کشمیری ٹیچر
اننت ناگ کے شاہد شفیع، جو پیشے سے ٹیچر ہے، نے دوران طالب علمی ہی لائبریری شروع کرنے کا خواب دیکھے تھا۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک چھوٹے سے قصبے بُلبُل نوگام میں جہاں چاروں طرف تجارتی مصروفیات، گاڑیوں کا شور اور روزمرہ کی دوڑ بھاگ ہے، وہیں لائبریری کے قیام سے ایک پرسکون گوشہ علم و ادب کا گہوارہ بن چکا ہے۔
علامہ اقبال لائبریری ایک عام عمارت نہیں بلکہ ایک خواب کی تعبیر ہے، جسے شاہد شفیع ایتو نامی ایک مقامی ٹیچر نے قائم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عزم، جذبے اور تعلیم سے محبت کے ذریعے ایک تجارتی عمارت کو علم و تحقیق کے مرکز میں بدل دیا۔
شاہد شفیع پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، مگر ان کی سوچ محض نصابی تعلیم تک ہی محدود نہیں۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جب نوجوان نسل کتابوں سے دور ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے شور میں مطالعہ کا ذوق ماند پڑ رہا ہے، ایسے وقت میں لائبریری جیسے ادارے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اسی احساس نے انہیں یہ جوش دلایا کیا کہ وہ اپنی کوششوں سے ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں خاموشی، تجسس مطالعہ فکر اور خاموشی کا امتزاج ہو۔
بلبل نوگام کے مرکزی بازار میں واقع ایک عمارت - جسے لوگ تجارتی مقاصد کے لیے تعمیر کرنے کا سوچ رہے تھے - کو شاہد شفیع نے کتابوں، رسالوں اور جدید علمی وسائل سے بھرپور لائبریری میں بدل دیا ہے۔ شاہد شفیع نے نہ صرف اسے خوبصورت انداز میں ترتیب دیا ہے بلکہ اسے جدید ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا ہے۔ یہاں کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی سہولت، ڈیجیٹل مطالعہ کے لیے اسکرینز، اور آن لائن ریسرچ کے ذرائع بھی دستیاب ہیں۔ ان کا مقصد قارئین خاص کر طلبہ کو صرف کتابوں تک ہی محدود رکھنے کے بجائے انہیں جدید علم کے ساتھ جوڑنا بھی ہے۔
وجہ تسمیہ
شاہد کا کہنا ہے کہ اس لائبریری کا نام ’’علامہ اقبال لائبریری‘‘ رکھنا محض اتفاق نہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ علامہ اقبالؒ کی فکر، خودی، علم اور عمل سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اقبال وہ رہنما ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو ہمیشہ خواب دیکھنے، سوچنے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی تلقین کی۔ یہی وجہ ہے کہ لائبریری کی دیواروں پر اقبال کے اشعار، ان کے اقوال، اور علمی افکار نمایاں ہیں تاکہ آنے والے قارئین کو حوصلہ اور فکر مل سکے۔
خواب دوران طالب علمی
شاہد کا کہنا ہے کہ جب وہ کشمیر یونیورسٹی میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ تھے، تب سے ان کے ’’ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا ہے میں اپنے علاقے میں اسی نوعیت کی لائبریری قائم کروں۔ یہ میرا خواب بن گیا تھا اور آج میرا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پورے خاندان خاص کر والد نے اس خواب کو پورا کرنے میں ان کی کافی مدد کی۔
شاہد چاہتے ہیں کہ یہ لائبریری طلبہ اور نوجوانوں کے لئے رہنمائی کا مرکز بنے۔ ’’علامہ اقبال لائبریری نہ صرف مطالعہ کا مقام ہونا چاہئے بلکہ تعلیم یافتہ معاشرے کے تعمیر کی ایک کوشش بھی ہے۔‘‘ ان کی سوچ ہے کہ مستقبل میں یہاں اسکولی طلبہ، کالج کے نوجوان، سمیت عام شہری بھی آنے چاہئے۔ ’’وقتاً فوقتاً یہاں علمی نشستیں، کتابی مباحثے اور مطالعہ کے ورکشاپس بھی منعقد ہونے چاہئے تاکہ علم کا دائرہ مزید وسیع ہو۔‘‘ شاہد کہتے ہیں کہ ’’میرا مقصد صرف کتابیں جمع کرنا نہیں بلکہ ذہنوں کو جگانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے بچے خواب دیکھیں، پڑھیں، اور اپنی پہچان خود بنائیں۔‘‘
شاہد شفیع کی یہ کوشش دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو محدود وسائل بھی بڑے خوابوں کی تعبیر بن سکتے ہیں۔ ان کی لائبریری اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک فرد بھی پورے معاشرے میں علم کی روشنی پھیلا سکتا ہے۔
قابل ستائش عمل
بلبل نوگام کی یہ لائبریری آج خاموش انقلاب کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ شور و غوغا کے بیچ یہ علم کی پناہ گاہ ہے، جہاں ہر آنے والا قاری صرف کتاب نہیں کھولتا بلکہ اپنے اندر ایک نئی دنیا دریافت کرتا ہے۔ شاہد شفیع جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے اصل معمار ہیں، جو قلم، کتاب، اور فکر کے ذریعے مستقبل کو روشن بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔
