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ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی نئی پہل، پلوامہ سے بھی پروگرام میں ورچوئل شرکت
پلوامہ ضلع کی 190 میں سے 189 پنچایتوں کو ٹی بی سے پاک قرار دیا جا چکا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2026 at 7:26 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): تپ دق یعنی ٹی بی کے خاتمے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے عزم کو مزید تقویت دیتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے ’ٹی بی مکت بھارت ابھیان‘ کے تحت ’جوش‘ ٹیموں کا قومی سطح پر آغاز کیا گیا۔ دہلی میں منعقدہ تقریب کے دوران پہلے مرحلے میں 11 ریاستوں کے 55 اضلاع میں ’جوش‘ ٹیموں کا آغاز کیا گیا، جن کا مقصد ٹی بی کی روک تھام، بروقت تشخیص، علاج اور عوامی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔ اس حوالہ سے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے بھی متعدد نمائندوں نے اس مہم میں ورچوئل موڑ میں شرکت کی۔
تقریباً 6,300 ’جوش‘ اسکواڈز میں 31 ہزار کے قریب رضاکار، 27 ہزار این سی سی کیڈٹس اور دیگر شرکاء شامل ہیں، جو ملک کو ٹی بی سے پاک بنانے کی مہم میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
’جوش‘ ٹیمیں بلاک، پنچایت اور مقامی سطح پر کام کرتے ہوئے عوام میں ٹی بی سے متعلق آگاہی پیدا کریں گیں اور مریضوں کی بروقت تشخیص اور علاج کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس مہم کے تحت ٹی بی کے مریضوں کو مفت ادویات، غذائی معاونت، اناج اور دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔
حکومت کے مطابق ملک بھر میں 46 ہزار سے زائد گرام پنچایتوں کو ’ٹی بی سے پاک‘ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے، جو ٹی بی کے خاتمے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی پروگرام میں ورچوئل شرکت کی گئی، جہاں 190 میں سے 189 پنچایتوں کو ’ٹی بی سے پاک‘ قرار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک نے کہا کہ "ٹی بی سے پاک بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مرکزی حکومت کے اقدامات انتہائی اہم ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "جدید ٹیکنالوجی، طبی مہارت اور سائنسی ترقی کی بدولت ٹی بی کا مکمل علاج ممکن ہے۔"
انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کیسز کی اطلاع دیں، بروقت تشخیص اور علاج کو یقینی بنائیں اور ٹی بی کے خاتمے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں۔
پروگرام کے اختتام پر ٹی بی سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی آشا ورکرز کو ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک، انتظامیہ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کی جانب سے سراہا گیا۔
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