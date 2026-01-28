ETV Bharat / jammu-and-kashmir
توی بوٹنگ فیسٹیول کا آغاز، شہریوں کے لیے دو روزہ مفت تفریح
یہ بوٹنگ فیسٹیول توی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے تحت منعقد کیا گیا جہاں بیراج بند کرکے توی دریا میں پانی ذخیرہ کیا گیا۔
Published : January 28, 2026 at 6:47 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کی سرمائی دارالحکومت جموں میں دو روزہ توی بوٹنگ فیسٹیول کا آج شاندار آغاز ہو گیا ۔جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے زیرِ اہتمام منعقد اس فیسٹیول کا افتتاح آج کیا گیا، جس میں پہلے دو دن عوام کے لیے بوٹنگ کی سہولت مفت رکھی گئی ہے۔
یہ بوٹنگ فیسٹیول توی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے تحت تیار کی گئی مصنوعی جھیل میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں آبپاشی و فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے بیراج بند کر کے توی دریا میں پانی ذخیرہ کیا گیا ہے۔ جھیل میں کشتی چلنے کے آغاز کے ساتھ ہی توی دریا کے دونوں کنارے سجاوٹی روشنیوں سے جگمگا اٹھے، جس سے پورا علاقہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔
افتتاحی دن کے موقع پر ڈویژنل کمشنر جموں،میونسپل کارپوریشن کمشنر،مقامی ایم ایل اے اور دیگر اعلیٰ افسران موجود رہے۔اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور توی ریور فرنٹ کے نئے منظر کو سراہا۔ قابلِ ذکر ہے کہ توی دریا میں مصنوعی جھیل بنانے کا خواب تقریباً پندرہ برس بعد پورا ہو رہا ہے۔
اس منصوبے پر تقریباً 180 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔توی ریور فرنٹ کو گجرات کے سابرمتی ریور فرنٹ کی طرز پر تیار کیا گیا ہے،جس کے پہلے مرحلے کا بڑا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ مستقبل میں یہاں واٹر اسپورٹس،سیاحتی سرگرمیوں، شاپنگ مالز،ریسٹورنٹس اور دیگر تجارتی مراکز کے قیام کی بھی تجویز ہے۔
جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے مطابق 28 اور 29 جنوری کو دوپہر 3:30 بجے سے شام 6:30 بجے تک یہ فیسٹیول جاری رہے گا،جس میں شہری مفت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ شہریوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ توی بوٹنگ فیسٹیول نہ صرف جموں کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا بلکہ سیاحت کو بھی فروغ دے گا۔
مصنوعی جھیل میں تین سے چار میٹر تک پانی جمع رکھا گیا ہے تاکہ کشتیاں محفوظ طریقے سے چل سکے۔ اس موقع پر اسمارٹ سٹی کے سی ای او اور میونسپل کمشنر ڈاکٹر دیوانش یادو نے کہا کہ توی بوٹنگ فیسٹیول کا مقصد شہریوں کو مصنوعی جھیل اور توی ریور فرنٹ سے جوڑنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فی الحال ایک آزمائشی اقدام ہے اور اگر سب کچھ بہتر رہا تو مستقبل میں اسے معمول کی سرگرمیوں میں شامل کر لیا جائے گا۔
فیسٹیول کے دوران مقامی بینڈز کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ڈوگرہ پکوانوں کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر تفریحی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ عوام کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں جبکہ مختلف محکموں اور تنظیموں کے باہمی تعاون سے پروگرام کو کامیابی سے انجام دیا جا رہا ہے۔