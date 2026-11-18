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پولیس ویریفیکیشن کے نام پر کشمیری نوجوانوں کو ہراساں کرنا آئینی حقوق کی خلاف ورزی: ایم وائی تاریگامی
عدالت نے بھی اس بات پر حیرت ظاہر کی ہے کہ "کرے کوئی اور بھرے کوئی" کا قانون کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔
Published : November 18, 2026 at 12:05 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے سینئر رہنما اور رکنِ اسمبلی کلگام محمد یوسف تاریگامی نے جموں و کشمیر میں جاری پولیس اور سی آئی ڈی (CID) ویریفیکیشن کے عمل پر شدید تشویش اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کو عام شہریوں کو ہراساں کرنے، ذلیل کرنے اور ان کے بنیادی و آئینی حقوق سلب کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔
عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے کا الزام
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ایم وائی تاریگامی نے کہا کہ اگرچہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے متعدد فیصلوں میں یہ اصول واضح کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو محض اس کے رشتہ داروں کے مبینہ ماضی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر سکیورٹی کلیئرنس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن زمینی سطح پر انتظامیہ عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔
انہوں نے حالیہ دنوں میں ایک نمبردار کے کیس میں ہائی کورٹ کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے بھی اس بات پر حیرت ظاہر کی ہے کہ "کرے کوئی اور بھرے کوئی" کا قانون کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تاریگامی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے تعلیم یافتہ اور محنت کش نوجوانوں کو بھی پاسپورٹ اور سرکاری ملازمتوں کے لیے کلیئرنس نہیں دی جا رہی جن کے دور دراز کے رشتہ دار دہائیوں قبل فوت ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت ان نوجوانوں کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔
دوہرے معیار کی مثال اور ڈی جی پی سے مداخلت کی اپیل
انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی ایک مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایک نوجوان جو پہلے سے ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، اس پر ماضی میں ایک رشتہ دار کے اوور گراؤنڈ ورکر (OGW) ہونے کا الزام لگا کر کلیئرنس روکی گئی تھی جو بعد میں کلیئر ہو گئی تھی۔ تاہم، جب اسی نوجوان نے محنت کر کے جونیئر انجینئر کا امتحان پاس کیا تو اسے دوبارہ اسی پرانے اور بے بنیاد الزام کی آڑ میں ویریفیکیشن روک کر پریشان کیا گیا۔
تاریگامی نے بتایا کہ اس دوہرے معیار کے خلاف انہیں خود ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) سے مداخلت کی اپیل کرنی پڑی۔
مرکزی حکومت اور ایل جی انتظامیہ پر کڑی تنقید
مرکزی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سینئر رہنما نے کہا کہ چونکہ پولیس اور امن و امان کا محکمہ براہِ راست ایل جی انتظامیہ اور وزارتِ داخلہ کے ماتحت ہے، اس لیے ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی عمل داری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر قانون کے محافظ ہی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو امن کیسے قائم ہوگا؟
تاریگامی نے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، لگتا ہے حکومتِ ہند اسے ہضم نہیں کر پا رہی ہے، لیکن اسمبلی ہو یا گورنر راج، ملک کا آئین ہر شہری کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔
کشمیری عوام امن کے خواہاں، پہلگام واقعے کا حوالہ
وادی میں قیامِ امن کے سرکاری دعوؤں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1990 کی دہائی سے قبل جموں و کشمیر ملک کا پرامن ترین خطہ تھا جہاں سیاح بے خوف و خطر دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، اور آج بھی کشمیری عوام امن کے سب سے بڑے خواہاں ہیں کیونکہ وہ دہائیوں تک بندوقوں کے سائے اور کراس فائر میں پسے ہیں۔
انہوں نے گزشتہ سال پہلگام میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب بے گناہ سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا تو عام کشمیری (جن میں گھوڑے والے، پونی والے، آٹو ڈرائیور، چھوٹے ہوٹل مالکان اور دکاندار شامل تھے) اپنے روزگار کے تحفظ اور سیاحوں سے یکجہتی کے لیے خود سڑکوں پر نکل آئے تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوام امن اور ترقی چاہتے ہیں۔
ویریفیکیشن نظام پر نظرِ ثانی کا مطالبہ
تاریگامی نے خبردار کیا کہ انتظامیہ کے آمرانہ رویے اور من مانی سے پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب نوجوانوں کو تعلیم اور بیرونِ ملک محنت مزدوری کے مواقع سے محروم رکھا جائے گا اور عوام کو غیر ملکی یا دشمن سمجھ کر برتاؤ کیا جائے گا تو اس سے لوگوں اور حکومت کے درمیان دوریاں بڑھیں گی، جس کا فائدہ امن دشمن عناصر اٹھائیں گے۔
آخر میں انہوں نے مرکزی حکومت اور سکیورٹی ایجنسیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ویریفیکیشن کے موجودہ نظام پر فوری نظرِ ثانی کریں اور طاقت یا جبر کے بجائے عوام کا اعتماد جیت کر اور انہیں عزت دے کر خطے میں حقیقی امن کو یقینی بنائیں۔