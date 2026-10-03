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تاریگامی کا پلاسٹک آلودگی پر تشویش کا اظہار، مؤثر عمل درآمد اور ماحولیاتی تحفظ پر زور
محمد یوسف تاریگامی نے عام لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔
Published : October 3, 2026 at 9:04 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی محمد یوسف تارگامی نے جموں و کشمیر میں پلاسٹک آلودگی کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ پلاسٹک کے استعمال، خصوصاً سنگل یوز پلاسٹک، پر پابندی اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات موجود ہیں، تاہم زمینی سطح پر مؤثر عملدرآمد اور نگرانی کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جون 2026 میں اسمبلی کی ماحولیاتی کمیٹی نے بھی پلاسٹک بیگز پر جامع پابندی اور موجودہ قوانین کے سخت نفاذ کی سفارش کی تھی۔
اچھ بل میں ماحولیات کے تحفظ اور عوام میں ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کے مقصد سے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ قدرتی ماحول کا تحفظ صرف حکومت یا کسی ایک محکمے کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کے لیے سرکاری اداروں، ماہرین، سول سوسائٹی اور عام شہریوں کو مشترکہ طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما عبدالمجید لارمی، رکن اسمبلی ریاض احمد خان، متعلقہ ماہرین، سرکاری افسران، نجی اسکولوں کے طلبہ اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔
تاریگامی نے کہا کہ پلاسٹک کا بے تحاشہ استعمال نہ صرف ہمارے اردگرد کے ماحول کو متاثر کر رہا ہے بلکہ پانی کے ذخائر، ندی نالوں اور دیگر قدرتی وسائل کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ سرکاری افسران پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی قوانین اور ضوابط پر مؤثر عملدرآمد کو یقینی بنائیں اور پلاسٹک کے بے جا استعمال اور غیر مناسب طریقے سے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے خلاف عملی اقدامات کریں۔
انہوں نے کہا کہ محض قوانین بنانا کافی نہیں بلکہ ان قوانین کا زمینی سطح پر نفاذ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ متعلقہ محکموں کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں اور پلاسٹک آلودگی کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کریں۔ جموں و کشمیر اسمبلی کی ماحولیاتی کمیٹی نے بھی پلاسٹک آلودگی کے حوالے سے جے کے پولوشن کنٹرول کمیٹی سمیت متعلقہ اداروں کو نفاذ کے اقدامات مزید سخت کرنے پر زور دیا ہے۔
محمد یوسف تاریگامی نے عام لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، پلاسٹک کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں، کچرے کو کھلے عام نہ پھینکیں اور اپنے آس پاس کے علاقوں کو صاف رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔
انہوں نے کہا کہ قدرتی وسائل کسی ایک نسل کی ملکیت نہیں بلکہ یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہیں۔ اگر موجودہ نسل نے قدرتی ماحول، پانی کے ذخائر اور سبزہ زاروں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو آنے والے وقت میں اس کے منفی اثرات مزید نمایاں ہو سکتے ہیں۔
تاریگامی نے کشمیر کے آبی ذخائر اور دریاؤں میں بڑھتی ہوئی آلودگی، تجاوزات اور سکڑتے ہوئے آبی راستوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی شناخت صرف پہاڑوں اور خوبصورت مناظر سے نہیں بلکہ اس کے چشموں، جھیلوں، ندی نالوں اور دریاؤں سے بھی جڑی ہوئی ہے، اس لیے ان قدرتی وسائل کا تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے خاص طور پر جھیل ڈل اور دریائے جہلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آبی ذخائر اور دریاؤں کے اردگرد ہونے والی تجاوزات اور دیگر ماحولیاتی دباؤ کے اثرات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ قدرتی آبی گزرگاہوں اور پانی کے ذخائر کے تحفظ کے لیے مؤثر نگرانی، تجاوزات کی روک تھام اور طویل مدتی بحالی کے اقدامات کیے جائیں۔
اس موقع پر ماہرین نے بھی ماحولیاتی تحفظ، پلاسٹک کے مضر اثرات اور صاف ستھرے ماحول کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام میں شریک نجی اسکولوں کے طلبہ نے بھی ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے گھروں، اسکولوں اور آس پاس کے علاقوں کو صاف رکھنے اور پلاسٹک کے غیر ضروری استعمال سے گریز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
پروگرام کے دوران طلبہ اور شرکاء نے صاف ماحول، پلاسٹک کے کم سے کم استعمال اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے عوامی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مقررین نے کہا کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوامی شمولیت اور مسلسل بیداری بھی ضروری ہے۔
تارگامی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق مسائل کو متعلقہ فورمز پر اٹھایا جاتا رہے گا اور قدرتی وسائل، آبی ذخائر اور ماحول کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا جائے گا۔