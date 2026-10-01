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ڈھالواس رامبن کے رہائشی نیشنل ہائی وے عبور کر کے دو کلومیٹر دور سے پانی لانے پر مجبور
مقامی لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ برس متعلقہ محکمہ کی جانب سے پانی کے نل نصب کیے گئے تھے، جبکہ پانی ابھی تک نہیں آیا۔
Published : October 1, 2026 at 8:28 AM IST
رامبن (نواز رونیال ): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں جہاں حکومت کی جانب سے ہر گھر نل سے ہر گھر جل کا نعرہ دیا جا رہا ہے، وہیں پنچایت ڈھلواس کے وارڈ نمبر 4 کے مکین آج بھی پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔مقامی لوگوں کے مطابق وارڈ نمبر 4 میں بڑی تعداد میں درج فہرست ذات (ایس سی) اور درج فہرست قبائل (ایس ٹی) سے تعلق رکھنے والے خاندان آباد ہیں، تاہم جدید دور میں بھی انہیں پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے تقریباً دو کلومیٹر دور سے پانی لانا پڑ رہا ہے۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ برس متعلقہ محکمہ کی جانب سے علاقے میں پانی کے نل نصب کیے گئے تھے، تاہم نلوں سے آج تک باقاعدگی سے پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ بارہا توجہ دلانے کے باوجود متعلقہ حکام کی جانب سے مسئلے کے حل کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ شدید گرمی کے موسم میں گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ خواتین اور دیگر افراد کو پانی لانے کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ پانی لانے کے لیے قومی شاہراہ (فور لین) عبور کرنا پڑتی ہے، جس سے ہر وقت حادثے کا خطرہ رہتا ہے۔
مقامی شہریوں نے رکن اسمبلی رامبن، محکمہ جل شکتی اور ڈپٹی کمشنر رامبن سے معاملے میں ذاتی مداخلت کرتے ہوئے علاقے میں فوری طور پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ قومی شاہراہ پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔
اس موقع پر کانگریس کے سینئر رہنما راشد ملک نے کہا کہ صرف محکموں کے نام تبدیل کرنے سے عوامی مشکلات ختم نہیں ہوتیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ پی ایچ ای کا نام تبدیل کرکے جل جیون مشن رکھا گیا اور ٹھیکیداروں نے لاکھوں روپے خرچ کرکے گھروں تک نل تو پہنچا دیے، لیکن ان نلوں میں جل یعنی پانی نہیں پہنچا۔
راشد ملک کے مطابق وارڈ نمبر 4 میں تقریباً 50 سے زائد خاندان درج فہرست ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور شدید گرمی کے دوران خواتین کو دن میں کئی مرتبہ دور سے پانی لانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال اس دور میں بھی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے دعووں پر سوال اٹھاتی ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ قصبہ بٹوت میں بھی پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق محکمہ صحتِ عامہ/جل جیون مشن کی جانب سے پتی ٹاپ سے چلاڑیا اور قصبہ بٹوت کو فراہم کیے جانے والے پانی کا بڑا حصہ مبینہ طور پر پتی ٹاپ کے ہوٹلوں کو سپلائی کیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی آبادی کو پانی کی قلت کا سامنا ہے اور لوگ چشموں سے پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔
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راشد ملک نے محکمہ جل شکتی کے وزیر جاوید رانا، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے معاملے میں فوری مداخلت کرکے متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنانے کی اپیل کی۔