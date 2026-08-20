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'ٹیپ ریکارڈر' جذبات، محبت اور بھولی بسری یادوں کا خزانہ
فلمی موسیقی کے دلدادہ ملکہ ترنم نور جہاں اور محمد رفیع سمیت کئی گلوکاروں کے مدھر اور رسیلے نغمے اسی ٹیپ کے ذریعے سنتے ہیں۔
Published : August 20, 2026 at 3:45 PM IST
سرینگر، (پرویز الدین): محمد اشرف اس وقت ایک 50 سال پرانا ٹیپ ریکارڈر مرمت کرنے میں مشغول ہیں۔ دو ریلز پر مشتمل آڈیو کیسٹ بار بار چلا کر وہ اس ٹیپ کا باریک بینی سے فالٹ (نقص) دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں اس ماہر مکینک کے لیے اتنا پرانا ٹیپ ریکارڈر مرمت کرنا کوئی نئی بات نہیں، وہ اب تک ایسے ان گنت پرانے ٹیپ ریکارڈر مرمت کر چکے ہیں۔ کیونکہ موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں بھی ٹیپ ریکارڈر کئی لوگوں کے دلوں میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بزرگ ہی نہیں بلکہ نوجوان بھی اپنی من پسند موسیقی اور صوفیانہ کلام اس آڈیو کیسٹ کے مقناطیسی فیتے میں بند ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نہ صرف سنتے ہیں، بلکہ یہ ان کے جذبات، یادوں اور محبت کے پیغامات کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔
ایسے میں آج بھی فلمی موسیقی کے دلدادہ ملکہ ترنم نور جہاں، مہدی حسن، محمد رفیع، کشور کمار اور لتا منگیشکر سمیت کئی گلوکاروں کے مدھر اور رسیلے نغمے اسی ٹیپ کے ذریعے سنتے ہیں؛ وہیں آج بھی کئی نوجوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ صوفیانہ کلام، غزلیں اور قوالی وغیرہ اسی کے ذریعے سننا پسند کرتے ہیں۔ ماضی میں ریڈیو کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے گھر میں ٹیپ ریکارڈر موجود ہوتا، تو اسے معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا تھا۔ ہم نے بھی جس زمانے میں شعور پایا، تو گھر میں ایک عدد ٹیپ ریکارڈر ضرور پایا۔
کشمیری صوفیانہ موسیقی کے لیے ریکارڈر
محمد اشرف کہتے ہیں، "آج کل کے دور میں (اگرچہ) کئی گھرانوں میں ٹیپ ریکارڈر بجنے کا چلن کم ہوا ہے، تاہم وہ بزرگ میرے پاس ٹیپ مرمت کرنے کے لیے آتے ہیں جو کشمیری صوفیانہ موسیقی اور 'چھکری' وغیرہ دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب نہ صرف شہرِ سرینگر، بلکہ دیگر اضلاع سے بھی ٹیپ ریکارڈر مرمت کی غرض سے میرے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔"
'نہ جانے کہاں دل کھو گیا'
90 کی دہائی تھی جب بھارتی گیتوں، خاص کر موسیقار ندیم شرون کی دھوم ہر جانب مچی ہوئی تھی۔ فلم ’عاشقی‘ اور ’دل‘ کے گیت زبان زدِ عام تھے اور کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے محبوبہ کی گلی میں یہ گنگناتا پھرتا کہ: ’مجھے نیند نہ آئے، مجھے چین نہ آئے، نہ جانے کہاں دل کھو گیا‘۔
کچھ ایسے بھی گھرانے تھے جن کے ہاں ٹی وی اور ریڈیو کی طرح ٹیپ ریکارڈر کے اوپر دیدہ زیب کشیدہ کاری سے سجا غلاف ہوتا تھا۔ آڈیو کیسٹ کو بڑی شان اور نزاکت سے ٹیپ ریکارڈر میں لگایا جاتا تھا اور پھر کچھ ایسے بھی گھرانے تھے جہاں پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر گانوں کا لطف اٹھاتا تھا۔
جو چاشنی ٹیپ ریکارڈر میں ہے، وہ موبائل میں کہاں
75 سالہ ایک مقامی بزرگ، علی محمد کا کہنا ہے، "میں ٹیپ ریکارڈر پر کشمیری 'چھکری' اور صوفیانہ کلام سننا پسند کرتا ہوں اور ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ دن اور رات کے کئی گھنٹے گزارتا ہوں۔ دہائیوں سے ٹیپ ریکارڈر میری زندگی کا اہم حصہ بنا ہوا ہے۔ آج چھکری سننے میں تھوڑی سماعت خراشی (آواز کی خرابی) محسوس ہوئی، تو میں فوراً اس کے ماہر مکینک کی دکان پر آیا۔"
محمد یونس نامی سرینگر کے ایک مقامی نوجوان کا کہنا ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی انہیں ٹیپ کے ذریعے ہی نئی اور پرانی موسیقی سننا پسند ہے۔ جو سرور اور چاشنی ٹیپ ریکارڈر میں ہے، وہ موبائل کہاں دے پاتا ہے!
سرخ رنگ کا بٹن آواز ریکارڈ کرنے کے کام آتا
کچھ ٹیپ ریکارڈر سادہ ہوتے تھے، یعنی آپ صرف کیسٹ سن سکتے تھے اور کسی خالی کیسٹ پر ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس، ریکارڈنگ والے ٹیپ ریکارڈر میں ایک سرخ رنگ کا بٹن ہوتا تھا، جسے دباتے ہی آپ اپنی آواز بھی ریکارڈ کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی کسی زمانے میں کشور کمار بننے کا شوق ہوا تھا، تو اسی بٹن کو دبا کر اپنی بے سری گلوکاری ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ جب یار دوستوں کو سناتے، تو وہ دو بول سننے کے بعد ہی کیسٹ بدلنے کی ضد ضرور کر دیتے۔
ایک طرف کیسٹ چلائیں، دوسری طرف خالی کیسٹ ریکارڈ کرلیں
اُس زمانے میں کچھ ایسے بھی ٹیپ ریکارڈر آتے تھے جو ڈبل کیسٹ پلیئرز ہوتے تھے۔ ان میں یہ سہولت ہوتی تھی کہ آپ ایک طرف سے کیسٹ چلائیں اور دوسری طرف خالی کیسٹ رکھ کر اسے ریکارڈ کر لیں۔ جن کے پاس یہ انمول سہولت ہوتی، وہ یار دوستوں کے لیے آڈیو کیسٹ کی ریکارڈنگ کرنے میں کبھی بہانے بازی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ماڈل ایسا بھی ہوتا تھا جس میں ریکارڈ پلیئر (گراموفون)، بڑے فیتے والی کیسٹ (اسپول) اور ٹیپ ریکارڈر، تینوں کی سہولت ہوتی تھی، یعنی یہ 'تھری ان ون' (Three-in-One) ہوتے تھے۔
میں نے الگ الگ قسم کے ٹیپ ریکارڈر دیکھے
محمد اشرف کہتے ہیں، "گزشتہ 25 برسوں کے دوران میں نے الگ الگ قسم کے ٹیپ ریکارڈر دیکھے ہیں، جو کہ کوالٹی اور بناوٹ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا اور منفرد تھے۔ میں اب تک ہر قسم اور کوالٹی کے ٹیپ ریکارڈر مرمت کر چکا ہوں اور اللہ کے فضل سے اب تک میری نظروں سے ایسا کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں گزرا جسے میں نے ٹھیک نہ کیا ہو، خواہ فالٹ کتنا ہی بڑا یا باریک کیوں نہ تھا۔"
پکنک یا تفریحی مقام پر ’بیٹری سیل‘ سے ٹیپ ریکارڈر بجایا جاتا
دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دہائیوں پہلے اگر کبھی پکنک یا تفریحی مقام پر موسیقی کا تڑکا لگانا ہوتا، تو کئی ٹیپ ریکارڈرز میں ’بیٹری سیل‘ سے چلنے کی سہولت موجود ہوتی تھی اور وہ بیٹری سیل قدرے موٹے ہوتے تھے۔ وہیں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنی گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈر رکھ کر دوسروں پر رعب جمانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔