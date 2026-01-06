ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کی باتیں سیاسی ناکامی کا ثبوت: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہاکہ بی جے پی لداخ کو سنبھالنے میں ناکام رہی اور اب جموں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے۔
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کو الگ ریاست بنانے سے متعلق بی جے پی لیڈر کے بیان پر سخت ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ کو یونین ٹیریٹری بنا کر پہلے ہی نامناسب کاروائی کی گئی اور اب اگر جموں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر سیاسی ناکامی کا مظہر ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب 2019 میں جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کی گئی، تب جموں کو الگ ریاست کیوں نہیں بنایا گیا؟ آخر اب کس بنیاد پر جموں کو الگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ بنیاد مذہب ہے؟ ان باتوں کا اظہار وزیر اعلی جموں کشمیر نے جموں میں صحافیوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں کیا۔
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بی جے پی لداخ کو سنبھالنے میں ناکام رہی اور اب جموں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ تمام بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی سیاست ناکام ہو چکی ہے، اسی لیے اس طرح کے حساس اور تقسیم پیدا کرنے والے موضوعات کو اٹھایا جا رہا ہے۔
نئے سال میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ صرف چھ دن گزرے ہیں اور کسی کو اندازہ نہیں کہ آگے کیا چیلنجز سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کسی نے بھی پہلگام حملے، آپریشن سندور یا اگست-ستمبر کی شدید بارشوں کا تصور نہیں کیا تھا، جن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے مطابق حکومت کو آنے والے بجٹ کی تیاری کرنی ہے اور مارچ سے سیاحتی سیزن کا آغاز ہونے والا ہے، جس کے لیے مکمل تیاری ایک بڑا چیلنج ہے، تاہم امید ہے کہ یہ سیزن کامیاب ثابت ہوگا۔ کرکٹ کے آئی پی ایل میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کو بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو ٹیم سے ہٹانے کے سوال پوچھے جانے پر عمر عبداللہ نے پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کھیل کو صرف کھیل کی طرح دیکھا جانا چاہیے، مگر کچھ لوگ سیاست کو کھیل کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو کھلاڑیوں کی کارکردگی کے بجائے ان کے مذہب پر توجہ دیتے ہیں۔ پہلے فٹبال ٹیم میں مسلمانوں کی تعداد پر اعتراض کیا گیا اور اب جموں کو الگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے سوال اٹھایا کہ ایک غریب کھلاڑی کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے عوام کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں دہشت گردی نہیں پھیلائی، نہ ہی ہمیں نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود ایک کھلاڑی کو زبردستی واپس بھیج دیا گیا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو سکتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس فیصلے کا اثر بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے آئندہ ٹی-20 ورلڈ کپ پر بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ان کی ٹیم بھارت میں کھیلنے نہیں آئے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ کھیل اور سیاست کو الگ الگ رکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق اگر حکومت کسی بین الاقوامی مسئلے پر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اسے سفارتی سطح پر کرنا چاہیے، نہ کہ ایک کھلاڑی کو نشانہ بنا کر۔
عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ نہ کھلاڑی جانا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کی ٹیم اسے ہٹانا چاہتی تھی، مگر اوپر سے دباؤ آیا اور اسے ٹیم سے باہر کر دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس فیصلے سے بنگلہ دیش کے حالات بہتر ہوں گے یا بھارت کے تعلقات مضبوط ہوں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس اس طرح کے اقدامات بداعتمادی کو مزید گہرا کریں گے۔