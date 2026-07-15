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370 چھوڑ کر صرف اسٹیٹ ہُوڈ کی بات کرنا بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے مترادف، آغا روح اللہ
آغا روح اللہ نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد 370 اور 35 اے کی بحالی کی بات سے گریز کیا جا رہا ہے۔
Published : July 15, 2026 at 3:39 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں منعقدہ ایک عوامی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمنٹ سید آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ بھارت کے آئین نے جموں و کشمیر کے عوام کو آئینی تحفظ فراہم کیا تھا، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے ان تحفظات کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے پر ایسے قوانین نافذ کیے گئے جو عوام کی مرضی کے خلاف تھے، مگر موجودہ حکمران اس معاملے پر نہ مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی اس پر بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا نام لیے بغیر آغا روح اللہ نے کہا کہ اسمبلی انتخابات سے قبل عوام سے ووٹ مانگتے ہوئے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے وقار، شناخت اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کی جائے گی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اب دفعہ 370 اور 35 اے کی بحالی کی بات سے گریز کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت صرف ریاستی درجے (اسٹیٹ ہُوڈ) کی بحالی پر اس لیے زور دے رہی ہے کیونکہ اس میں اس کی سیاسی مصلحت اور اقتدار کا مفاد وابستہ ہے، جبکہ عوام کی زمینوں، ملازمتوں، مذہبی و ثقافتی شناخت اور زبان کے تحفظ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔آغا روح اللہ نے مزید کہا کہ انتخابی مہم کے دوران کہا گیا تھا کہ صرف ریاستی درجے کی بات کرنے والا بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ ان کے مطابق اگر اسی اصول کو بنیاد بنایا جائے تو آج وہی مؤقف اختیار کرنے والے خود بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
آغا روح اللہ نے ان افواہوں کو بھی سختی سے مسترد کیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ وہ نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آغا روح اللہ نے واضح کیا کہ جب بھی وہ نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کریں گے تو اس کا اعلان خود کریں گے، جبکہ اس وقت اس حوالے سے پھیلائی جانے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے ۔
اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ انہوں نے عوام میں شعور، خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کو طویل عرصے تک مختلف ادوار میں سیاسی اور سماجی غلامی میں رکھا گیا، جس سے نجات اور عوام کے وقار کی بحالی کے لیے جرات، اتحاد اور سیاسی دیانت داری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تحریک کا مقصد عوام میں یہی حوصلہ بیدار کرنا ہے اور اس میں ہر اس فرد کو شامل ہونا چاہیے جو اصولی اور ایماندار سیاست پر یقین رکھتا ہو۔
یہ عوامی کنونشن اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن کا اہتمام سابق قانون ساز کونسل کے رکن مفتی سجاد اور مذہبی رہنما سمیر صدیقی کی قیادت میں کیا گیا تھا۔