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بوسیدہ اور غیر معیاری گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے، مولانا فیاض احمد رضوی
مولانا نےکہا کہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے جو چند پیسوں کی خاطر انسانی صحت کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔
Published : November 27, 2026 at 6:02 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) مرکزی تحریک صوت الاولیا باغ نوگام کے خطیب مولانا فیاض احمد رضوی نے بوسیدہ، خراب اور غیر معیاری گوشت کا کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سنگین معاملے میں پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔
آج مرکزی تحریک صوت الاولیا باغ نوگام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ بوسیدہ اور خراب گوشت کی فروخت نہ صرف انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے بلکہ یہ ایک حساس مذہبی معاملہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو گوشت وہ استعمال کر رہے ہیں، آیا اسے شرعی اصولوں کے مطابق حلال کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر گوشت کے حلال ہونے کی تصدیق نہ ہو تو اس کے استعمال سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی کہ بوسیدہ اور غیر معیاری گوشت کی خرید و فروخت میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ایسے عناصر کو کسی بھی صورت میں عوام کی صحت اور مذہبی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔
مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بوسیدہ گوشت کی فروخت پر پابندی عائد کرنے اور اس غیر قانونی کاروبار کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو قابلِ ستائش ہیں۔ محکمہ فوڈ سیفٹی کے ملازمین کی جانب سے مختلف بازاروں، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹوں میں وقتاً فوقتاً معائنہ کیا جا رہا ہے، جبکہ جہاں کہیں بھی بوسیدہ، خراب یا غیر معیاری گوشت پایا جاتا ہے، اسے ضبط کرکے تلف کیا جاتا ہے اور متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس مہم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور متعلقہ محکمے اپنی نگرانی کا عمل مسلسل جاری رکھیں اور بازاروں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں اور گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کی باقاعدگی سے چیکنگ یقینی بنائیں، تاکہ عوام کو صاف، معیاری اور محفوظ گوشت فراہم کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ صرف حکومتی اقدامات سے اس مسئلے پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں، بلکہ عوامی تعاون بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اگر کسی علاقے، بازار، ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں بوسیدہ یا خراب گوشت کی خرید و فروخت سے متعلق کوئی اطلاع یا شکایت سامنے آئے تو فوری طور پر پولیس یا محکمہ فوڈ سیفٹی کے متعلقہ حکام کو مطلع کرے۔
مولانا فیاض احمد رضوی نے عوام سے خصوصی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے جو چند پیسوں کی خاطر انسانی صحت، عوام کے اعتماد اور مذہبی اقدار کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پولیس اور انتظامیہ پر زور دیا کہ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔
آخر میں انہوں نے کہا کہ صاف، معیاری اور حلال گوشت کی فراہمی ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ عوام، پولیس، انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے باہمی تعاون سے ہی اس غیر قانونی کاروبار کا مؤثر سدباب کیا جا سکتا ہے۔