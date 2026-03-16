ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں سڑک حادثہ: ٹیریٹوریل آرمی کا جوان ہلاک
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 16, 2026 at 7:34 AM IST
سرینگر (محمد عمران دین): سرینگر کے نوگام بائی پاس پر ہفتہ کی دیر رات ایک افسوسناک سڑک حادثے میں ٹیریٹوریل فوجی اہلکار (TA) ہلاک ہوگیا۔ حکام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب مذکورہ جوان کی گاڑی اچانک حادثے کا شکار ہوگئی۔ ذرائع نے بتایا کہ مہلوک فوجی کی شناخت دئسو ڈکسم کے رہائشی پرویز احمد لون کے طور پر ہوئی ہے، جو ٹیریٹوریل آرمی سے وابستہ تھے اور جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری (JakLi) کے ساتھ خدمات انجام دے رہے تھے۔
حکام کے مطابق حادثہ پیش آنے کے فوراً بعد زخمی جوان کو فوری طور پر علاج کے لیے 92 بیس اسپتال سرینگر منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ واقعے کے بعد مرحوم کی لاش کو ضروری قانونی اور طبی کارروائی کے لیے پولیس اسپتال سرینگر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں میڈیکو لیگل رسمی کارروائیاں مکمل کی گئی۔
ذرائع کے مطابق پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایک سڑک حادثہ تھا، تاہم مکمل تفصیلات تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔
ادھر مرحوم کی میت کو جب اتوار کی شام ان کے آبائی علاقے دئسو ڈکسم لایا گیا، تو علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی، مرحوم کی آخری رسومات میں سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگ، رشتہ دار اور مختلف محکموں کے افسران نے نمازِ جنازہ میں شرکت کی، اس موقع پر فضا سوگوار تھی اور ہر آنکھ اشکبار نظر آرہی تھی۔ لوگوں نے غمزدہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ مرحوم کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا گیا۔ اس دوران فوج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور سلامی دی گئی،
مقامی لوگوں نے پرویز احمد لون کو ایک نہایت شریف، ملنسار اور نرم دل انسان کے طور پر یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے رہتے تھے اور اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سب کے دلوں میں خاص مقام رکھتے تھے۔
