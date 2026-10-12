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شوپیان میں ٹی ٹین کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر، زوورہ 11 نے خطاب اپنے نام کیا
اس ٹورنامنٹ نے مقامی کرکٹ کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔
Published : October 12, 2026 at 10:49 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے نوجوانوں میں کھیلوں کے فروغ، مثبت سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی اور پولیس و عوام کے درمیان بہتر روابط قائم کرنے کے مقصد سے سوک ایکشن پروگرام کے تحت بٹہ پورہ اسٹیڈیم شوپیان میں منعقدہ ناک آؤٹ ٹی ٹین کرکٹ ٹورنامنٹ رنگا رنگ اختتامی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ٹورنامنٹ میں مختلف ٹیموں نے حصہ لیا، جبکہ فائنل مقابلے میں زوورہ 11 نے پیراڈائز کرکٹ کلب شوپیان کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب میں ایس ایس پی شوپیان مشتاق احمد چودھری، نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے فاتح اور رنر اَپ ٹیموں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ ایس ایس پی نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں نے کھیل کے دوران اپنی صلاحیتوں، محنت اور کھیل کے جذبے کا مظاہرہ کیا، جس سے اس مقابلے کو کامیاب بنانے میں مدد ملی۔
تقریب میں شوپیان اور ملحقہ علاقوں سے بڑی تعداد میں شائقینِ کرکٹ، کھیلوں کے شوقین افراد، سول سوسائٹی کے اراکین، تجارتی انجمنوں کے نمائندوں، اسکولی طلبہ اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ شائقین نے مقابلوں میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی شوپیان مشتاق احمد چودھری نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کھیلوں اور دیگر تعمیری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل نہ صرف نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ان میں نظم و ضبط، اعتماد، باہمی تعاون، ٹیم ورک اور برداشت جیسی مثبت خصوصیات کو بھی فروغ دیتے ہیں۔
ایس ایس پی شوپیان نے بتایا کہ پولیس نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں مثبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں سے وابستہ رکھنا اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
سوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ اس ٹورنامنٹ نے مقامی کرکٹ کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مقابلے کے ذریعے کھیلوں کے جذبے، ٹیم ورک اور عوامی شرکت کو بھی فروغ ملا۔