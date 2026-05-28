سوئس سفیر کشمیر کی خوبصورتی سے متاثر، سجاد لون اور اتل ڈلو سے کی ملاقات
سوئس سفیر مایا تسافی نے سرینگر میں ایم ایل اے سجاد لون اور چیف سیکریٹری اتل ڈلو سے ملاقات کی۔
Published : May 28, 2026 at 2:58 PM IST
سرینگر: بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا تسافی اپنے دورہ کشمیر کے دوران وادی کے دلکش پہاڑوں اور قدرتی حسن سے بے حد متاثر ہوئیں۔ اس موقع پر انہوں نے سابق وزیر اور رکن اسمبلی سجاد لون اور جموں و کشمیر کے چیف سیکریٹری اتل ڈلو سے ملاقات بھی کی۔
مایا تسافی نے کہا کہ انہوں نے چیف سیکریٹری اتل ڈلو اور سابق وزیر سجاد لون کے ساتھ خطے کی ترقیاتی ترجیحات اور مستقبل کے مواقع پر تفصیلی بات چیت کی۔
انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا: "سرینگر میں میری چیف سیکریٹری اتل ڈلو اور سابق وزیر سجاد لون کے ساتھ خطے کی ترقیاتی ترجیحات اور مستقبل کے مواقع پر مفید گفتگو ہوئی۔" انہوں نے مزید کہا: "ہم نے پیشہ ورانہ تربیت، مہمان نوازی، فوڈ پروسیسنگ اور سیاحت کے شعبوں میں مستقبل کے تعاون کے امکانات پر بھی غور کیا۔"
سوئس سفیر نے مغلیہ دور کے مشہور باغ 'نشاط' کا بھی دورہ کیا اور اسے "کشمیر کی روح سے ایک یادگار تعارف" کے ساتھ تعبیر کیا۔
ہندوارہ سے منتخب رکن اسمبلی اور پیپلز کانفرنس (پی سی)کے صدر سجاد لون نے کہا کہ انہیں سرینگر میں بھارت میں سوئٹزرلینڈ کی سفیر مایا جواہری تسافی کی میزبانی کرکے خوشی ہوئی۔ سجاد لون نے ملاقات کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیں، تاہم ملاقات کی مزید تفصیلات یا مقصد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
