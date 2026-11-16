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پونچھ کے ساوجیاں سیکٹر میں مشتبہ نقل و حرکت، فوج کی فائرنگ، سرچ آپریشن جاری

ساوجیاں سیکٹر میں کسی جانی نقصان یا مشتبہ افراد کی گرفتاری کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے۔

Suspicious movement in Poonch Sawjian sector; Army opens fire, search operation underway, Urdu News
پونچھ کے ساوجیاں سیکٹر میں مشتبہ نقل و حرکت (Photo Credit By PTI Representational Image)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2026 at 9:20 AM IST

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ساوجیاں، پونچھ، جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ کے ساوجیاں سیکٹر میں گزشتہ رات تقریباً ایک بجے فوجی اہلکاروں نے لائن آف کنٹرول (LoC) کے قریب مشتبہ نقل و حرکت محسوس کی۔ سرحد پر تعینات چوکس فوجی جوانوں نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ افراد کو للکارا اور احتیاطی طور پر فائرنگ کی۔

وسیع پیمانے پر محاصرہ اور تلاشی کی مہم (CASO)

واقعے کے فوراً بعد بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ ٹیموں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر وسیع پیمانے پر محاصرہ اور تلاشی کی مہم (Cordon and Search Operation) شروع کر دی ہے۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقے کے گھنے جنگلات، قدرتی غاروں اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کرنے والے کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو فرار ہونے سے روکا جا سکے۔

آخری اطلاعات موصول ہونے تک علاقے میں تلاشی آپریشن بدستور جاری ہے اور اضافی کمک بھی موقع پر تعینات کر دی گئی ہے۔ تاہم، ساوجیاں سیکٹر کے اس واقعے میں تاحال کسی جانی نقصان، فائرنگ کے تبادلے یا کسی مشتبہ شخص کی گرفتاری کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سکیورٹی حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور سرحدی چوکیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔

Suspicious movement in Poonch Sawjian sector; Army opens fire, search operation underway, Urdu News
پونچھ کے ساوجیاں سیکٹر میں مشتبہ نقل و حرکت (File Photo Credit By ANI)

حالیہ واقعات کے بعد سکیورٹی خدشات میں اضافہ

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں حالیہ دنوں کے دوران پیش آنے والے پرتشدد اور دہشت گردانہ واقعات کے پیش نظر سکیورٹی خدشات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ دنوں جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک دہشت گردانہ حملے کے دوران سینٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کے تین اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ضلع کشتواڑ میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں دو اسپیشل پولیس آفیسرز (SPOs) جاں بحق ہو گئے تھے۔

سرحدی اور حساس علاقوں میں سکیورٹی انتظامات سخت

ان پے در پے واقعات کے بعد جموں و کشمیر کے تمام حساس، بالائی اور سرحدی علاقوں میں سکیورٹی گرڈ کو مزید مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ اور سکیورٹی فورسز کی جانب سے رات کے اوقات میں گشت بڑھانے، بین الاضلاعی شاہراہوں پر ناکہ بندی سخت کرنے، جدید نگرانی کے آلات (ڈورن اور نائٹ ویژن کیمروں) کے استعمال اور مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے جامع حکمتِ عملی اپنائی جا رہی ہے تاکہ خطے میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جا سکے۔


مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

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TAGGED:

پونچھ میں فوج کی فائرنگ
SAWJIAN SECTOR MOVEMENT
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SUSPICIOUS MOVEMENT IN POONCH

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