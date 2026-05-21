کولگام میں مشتبہ دہشت گرد معاون گرفتار دو گرینیڈ سمیت پوسٹرز برآمد
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 21, 2026 at 11:48 AM IST
کولگام (اشفاق میر): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں پولیس نے ایک مشتبہ دہشت گرد معاون کو گرفتار کرنے اور اُس کے قبضے سے دو ہینڈ گرینیڈ اور پوسٹر برآمد کرنے کا دعوٰی کیا ہے
پولیس کے مطابق گرفتار شدہ شخص کی شناخت عادل حسین لون ولد محمد صادق لون ساکن محمد پورہ کُولگام کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے اُسے محمد پورہ گاؤں کے نزدیک ایک کارروائی کے دوران حراست میں لیا، جہاں اُس کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد سمیت دیگر سامان برآمد کیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ برآمد شدہ سامان میں دو ہینڈ گرینیڈ اور بعض پوسٹر شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں جنگجو نیٹ ورکس اور اُن کے مبینہ معاونین کے خلاف جاری کارروائیوں کے بیچ اس گرفتاری کو اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کو اس سے قبل بھی 29 اپریل 2026 کو اسپیشل آپریشنز گروپ یعنی ایس او جی کُولگام نے حراست میں لیا تھا۔
واقعے کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن کُولگام میں ایف آئی آر نمبر 28 /2026 درج کی گئی ہے۔ مقدمہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کی دفعات 13، 16 اور 18 بی کے علاوہ ایکسپلوسیو سبسٹینس ایکٹ کی دفعات تین اور چار کے تحت درج کیا گیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کے ممکنہ استعمال اور ملزم کے مبینہ روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔
فی الحال مزید گرفتاریوں یا برآمدگیوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
