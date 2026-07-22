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امرناتھ یاترا سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار کا گولی مار کر قتل
ایس او جی اہلکار کی ہلاکت کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 22, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 3:59 PM IST
اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مرکزی علاقے لال چوک میں منگل کو نامعلوم بندوق برداروں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کا ایک اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اہلکار کو فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس پارٹی معمول کی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی کہ اسی دوران حملہ آوروں نے اچانک فائرنگ کر دی۔ حملے میں فوت ہوئے پولیس اہلکار کی شناخت آئی آر 3rdبٹالین سے تعلق رکھنے والا عاشق حسین کے طور پر ہوئی ہے جو ضلع بڈگام کے بیرواہ علاقے کا رہائشی ہے۔
واقعے کے فوراً بعد پولیس، فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز نے لال چوک اور اس سے ملحقہ علاقوں کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ آوروں کی تلاش کے لئے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ علاقے میں سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔
امرناتھ یاترا کے پیش نظر اس واقعے کے بعد اننت ناگ بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یاترا روٹ سمیت حساس مقامات پر سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے۔
پولیس ذرائع کے مطابق پروٹوکول کے مطابق طبی و قانونی لوازمات انجام دی جا رہی ہیں۔ وہیں اس حملے کے بعد جائے وقوعہ پر سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری تعیات کی گئی ہے۔ لوازمات کی تکمیل کے بعد میت کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
اس ضمن میں پولیس سمیت کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
ادھر، خراب موسم کی وجہ سے امرناتھ یاترا 19 جولائی سے معطل ہے۔ جموں و کشمیر میں گزشتہ تین دنوں میں شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ، بادل پھٹنے کے واقعات اور اچانک سیلابی ریلوں کے نتیجے میں خاص طور پر جموں خطہ کے پیر پنچال میں کئی جانیں تلف ہوئیں جبکہ املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
خبر رساں ادارے پی ٹی آئی نے اطلاع دی ہے کہ کالعدم لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم دی ریزسٹنٹ فرنٹ (ٹی آر ایف) نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
یہ حملہ کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں کافی عرصے تک کمی کے بعد ہوا ہے، اور یاترا روٹ کے نزدیک اس حملے کو کافی حساس مانا جا رہا ہے۔
ایل جی منوج سنہا کا سخت انتباہ
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دہشت گردانہ حملے میں پولیس اہلکار کی ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ یہ معاملہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، ملوث کو ضرور سزا دی جائے گی۔
سنہا نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: "میں اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ گھناؤنا فعل فرموش نہیں کیا جائے گا۔ جموں و کشمیر پولیس اور ہماری سیکورٹی فورسز مستعد ہیں اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔"
ایل جی نے کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) نلین پربھات سے بات کی۔ "میں نے اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈی جی پی شری نلین پربھات سے بات کی۔ ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کے اہل خانہ سے میری دلی تعزیت ہے، جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پورا ملک شہید کے خاندان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔"
ڈی جی پی نلین پربھات نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ وہیں حملہ آوروں کا سراغ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
ویدیو شیئر کرنے سے گریز کرنے کی تلقین
پولیس کی سائبر کرائم برانچ نے واقعے سے متعلق وائرل سی سی ٹی وی فوٹیچ کو شیئر کرنے سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ پولیس کے مطابق حساس ویڈیو، فوٹوز وغیرہ شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
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