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سانبہ میں بین الاقوامی سرحد کے قریب کھیت سے مشتبہ پاکستانی ڈرون برآمد، بی ایس ایف کا سرچ آپریشن، آلہ فارنسک جانچ کے لیے روانہ
مستعد اہلکاروں نے سرحد پار سے مشتبہ فضائی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
Published : November 12, 2026 at 11:07 AM IST
سانبہ، جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع سانبہ میں جمعرات کے روز بین الاقوامی سرحد (IB) کے قریب ایک کھیت سے مشتبہ پاکستانی ڈرون برآمد کیا گیا ہے۔ سکیورٹی حکام کے مطابق، بارڈر سکیورٹی فورس (BSF) کے مستعد اہلکاروں نے علی الصبح سرحد پار سے مشتبہ فضائی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے اس ڈرون کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
واقعے کی تفصیلات، ڈرون کی ساخت اور تفتیشی عمل کا احوال درج ذیل ہے:
برآمدگی کا مقام اور ڈرون کی شناخت
سکیورٹی حکام نے بتایا کہ بی ایس ایف کی جانب سے چلائے گئے خصوصی سرچ آپریشن کے دوران بین الاقوامی سرحد سے تقریباً 800 میٹر کے فاصلے پر واقع بارڈر آؤٹ پوسٹ (BOP) لال فام کیما کے نزدیک ایک کھیت سے یہ ڈرون برآمد ہوا۔
تکنیکی ماہرین نے ابتدائی طور پر اس ڈرون کی شناخت جدید کمرشل ماڈل DJI Matrice 300 RTK کے طور پر کی ہے، جو عموماً بھاری وزن اٹھانے اور طویل فاصلے تک نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح سرحد پار سے ڈرون کے مبینہ واقعے میں، بارڈر سکیورٹی فورس (BSF) نے جمعرات کے روز جموں و کشمیر میں بین الاقوامی سرحد (IB) کے قریب واقع علاقے 'لال فام کیما' کے کھیتوں سے ایک جدید DJI Matrice 300 ڈرون برآمد کیا ہے۔
نیلی اور سرخ چمکتی روشنیوں والا مشتبہ ڈرون
یہ برآمدگی 11 اور 12 نومبر کی درمیانی شب ڈرون دیکھے جانے کی اطلاع کے بعد عمل میں آئی، جب بی ایس ایف کی 101 بٹالین کے زیرِ انتظام بارڈر آؤٹ پوسٹ (BOP) لال فام کیما کی حدود (AOR) میں فارورڈ ڈیفنس پوزیشنز (FDPs) 57 اور 58 کے اوپر نیلی اور سرخ چمکتی روشنیوں والے ایک مشتبہ بغیر پائلٹ کے فضائی طیارے (UAV/ڈرون) کو منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
بی ایس ایف کی بروقت جوابی کارروائی
حکام کے مطابق، بی ایس ایف اہلکاروں نے جمعرات کی علی الصبح سرحد پار سے اس مشتبہ ڈرون کی نقل و حرکت محسوس کی۔ اہلکاروں نے کسی بھی خطرے کے پیشِ نظر فوری طور پر اینٹی ڈرون سسٹم (ڈرون شکن نظام) کو فعال کیا اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کی، جس کے نتیجے میں یہ ڈرون کھیت سے برآمد کر لیا گیا۔
پے لوڈ کی عدم موجودگی اور فارنسک تحقیقات
حکام نے واضح کیا کہ برآمدگی کے وقت ڈرون کے ساتھ کوئی پے لوڈ (اسلحہ، بارود یا منشیات وغیرہ) منسلک نہیں پایا گیا، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈرون یا تو کسی سامان کو گرانے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا یا پھر جاسوسی کے مقصد سے سرحد پار بھیجا گیا تھا۔
مزید کارروائی کے تحت، ڈرون کو تفصیلی جانچ کے لیے فارنسک سائنس لیبارٹری (FSL) بھیج دیا گیا ہے۔ تفتیش کار اس آلے کے ڈیٹا اور چپ کا تجزیہ کریں گے تاکہ:
اس کی تکنیکی تفصیلات معلوم کی جا سکیں۔
اس کے اصل مقام (لانچنگ پیڈ) اور ملکیت کا پتہ لگایا جا سکے۔
اس کی گزشتہ پروازوں کی تاریخ اور روٹ کا تعین کرنے میں مدد مل سکے۔