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ایل او سی کے قریب مشکوک پاکستانی ڈرون کی پرواز، پونچھ اور راجوری میں سرچ آپریشن شروع
یہ ڈرون جمعہ کی دیر شام مینڈھر سیکٹر میں بالاکوٹ کے گاؤں بیروتی میں دیکھا گیا۔
By PTI
Published : August 29, 2026 at 9:54 AM IST
مینڈھر/جموں: حکام کے مطابق جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول سے متصل آگے کے علاقوں میں پاکستان کا ایک مشکوک ڈرون پرواز ہوا دیکھا گیا، جس کے بعد سکیورٹی فورسز نے سنیچر کی صبح اس علاقے میں تلاشی مہم شروع کر دی۔
حکام نے بتایا کہ یہ ڈرون جمعہ کی دیر شام مینڈھر سیکٹر کے علاقے بالاکوٹ کے گاؤں بیروتی میں دیکھا گیا، جو سرحد کے قریب منگل نار۔ڈبروٹ کی طرف گیا اور پھر واپس پاکستان چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایل او سی کی نگرانی کرنے والے فوجیوں نے نگرانی سخت کر دی ہے اور یہ جاننے کے لیے صبح سویرے تلاشی مہم شروع کی کہ آیا اس نے کوئی مشکوک مواد گرایا یا اٹھایا ہے۔
حکام نے مزید کہا کہ تلاشی مہم اب بھی جاری ہے اور سکیورٹی فورسز سرحد پر ہائی الرٹ پر ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسی دوران، مشکوک نقل و حرکت کی اطلاع ملنے پر پولیس، فوج اور نیم فوجی دستے ادھم پور، کٹھوعہ اور راجوری کے وسیع و عریض جنگلاتی اضلاع میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلا رہے ہیں۔
حکام کے مطابق، جمعہ کی شام ادھم پور۔کٹھوعہ کے جنگلاتی علاقوں خوبان، نگین، کھترایل، گوڈو فلل، پڈیتر، چور موٹو، کیا، کھیبا، بھیڈ، مارتا، جوفر اور متصل علاقوں میں مشترکہ تلاشی مہم شروع کی گئی جو تاحال جاری ہے۔
وہیں راجوری میں میں بھی مقامی لوگوں کی جانب سے دو مسلح مشکوک افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش میں گائباس، مٹھیاݨی، موگلا اور نرلا میں ایک اور تلاشی مہم شروع کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک کسی بھی مشکوک شخص سے کوئی آمنا سامنا یا رابطہ نہیں ہوا۔