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شوپیاں میں مشتبہ آئی ای ڈی کی برآمدگی، سیکیورٹی فورسز نے علاقہ سیل کر کے بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب کر لیا
ذرائع کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور برآمد شدہ مواد کا باریک بینی سے معائنہ کیا جا رہا ہے۔
Published : September 20, 2026 at 8:49 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے زیناپورہ سب ڈویژن کے اونیرا علاقے میں اتوار کی شام دیر گئے سیکیورٹی فورسز نے تلاشی اپریشن کے دوران ایک باغ سے مشتبہ دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈی) کا پتہ لگایا ۔
پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پورے علاقے کو حفاظتی حصار میں لے لیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو موقع پر طلب کر لیا۔
پولیس ذرائع کے ایک افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز تلاشی کارروائی کے دوران اونیرا علاقے کے ایک باغ میں مشتبہ دھماکہ خیز مواد تک پہنچیں۔ ابتدائی جانچ کے بعد فورسز نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور برآمد شدہ مواد کا باریک بینی سے معائنہ کیا جا رہا ہے اور اسے جلد ہی ناکارہ بنایا جائے گا ۔