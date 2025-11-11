ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکہ کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر عمرالنبی تین روز بعد پلوامہ واپسی کا ارادہ رکھتے تھے
ڈاکٹر عمرالنبی کو دہلی دھماکہ کا ماسٹرمائنڈ مانا جارہا ہے، ان کی اہلیہ نے کہاکہ 3 دن بعد وہ گھر واپس آنے والے تھے۔
Published : November 11, 2025 at 3:30 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے مسلم پورہ بنگم کوئل کے رہائشی ڈاکٹر عمرالنبی الفلاح یونیورسٹی فریدآباد میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ قبل ازیں اسی یونیورسٹی سے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی کو گرفتار کیا گیا تھا جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا تھا۔
ڈاکٹر عمرالنبی کو دہلی دھماکہ کا ماسٹرمائنڈ مانا جارہا ہے، ان کی اہلیہ نے کہاکہ 3 دن بعد وہ گھر واپس آنے والے تھے۔ ڈاکٹر عمرالنبی الفلاح یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کرنے سے قبل جی ایم سی اننت ناگ میں کام کر رہے تھے۔ خاندان کے مطابق گزشتہ دیڑھ سال سے وہ یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے۔ دہلی دھماکہ کیس کی تحقیقات کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ تجزیہ کیا جارہا ہے کہ جس کار میں دھماکے ہوا، وہ ڈاکٹر عمرالنبی چلا رہے تھے۔
پولیس نے ملزم کے دو بھائی اور والدہ کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے اور کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پلوامہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور ڈاکٹر سجاد احمد ملہ جو ضلع پلوامہ کے علاقے بنڈزو کے ہیں کو بھی پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر سجاد احمد ملہ اسی یونیورسٹی سے گھر واپس آئے تھے جہاں ڈاکٹر مزمل شکیل اور ڈاکٹر عمرالنبی کام کر رہے تھے۔