ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دہلی دھماکہ کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر عمرالنبی تین روز بعد پلوامہ واپسی کا ارادہ رکھتے تھے

ڈاکٹر عمرالنبی کو دہلی دھماکہ کا ماسٹرمائنڈ مانا جارہا ہے، ان کی اہلیہ نے کہاکہ 3 دن بعد وہ گھر واپس آنے والے تھے۔

دہلی دھماکہ کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر عمرالنبی تین روز بعد پلوامہ واپسی کا ارادہ رکھتے تھے
دہلی دھماکہ کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر عمرالنبی تین روز بعد پلوامہ واپسی کا ارادہ رکھتے تھے (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ : ضلع پلوامہ کے مسلم پورہ بنگم کوئل کے رہائشی ڈاکٹر عمرالنبی الفلاح یونیورسٹی فریدآباد میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ قبل ازیں اسی یونیورسٹی سے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی کو گرفتار کیا گیا تھا جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا تھا۔

دہلی دھماکہ کے مشتبہ ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر عمرالنبی تین روز بعد پلوامہ واپسی کا ارادہ رکھتے تھے (ETV Bharat)

ڈاکٹر عمرالنبی کو دہلی دھماکہ کا ماسٹرمائنڈ مانا جارہا ہے، ان کی اہلیہ نے کہاکہ 3 دن بعد وہ گھر واپس آنے والے تھے۔ ڈاکٹر عمرالنبی الفلاح یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کرنے سے قبل جی ایم سی اننت ناگ میں کام کر رہے تھے۔ خاندان کے مطابق گزشتہ دیڑھ سال سے وہ یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے۔ دہلی دھماکہ کیس کی تحقیقات کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ تجزیہ کیا جارہا ہے کہ جس کار میں دھماکے ہوا، وہ ڈاکٹر عمرالنبی چلا رہے تھے۔

پولیس نے ملزم کے دو بھائی اور والدہ کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے اور کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پلوامہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور ڈاکٹر سجاد احمد ملہ جو ضلع پلوامہ کے علاقے بنڈزو کے ہیں کو بھی پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی دھماکہ: امیت شاہ کی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطح کی میٹنگ، سکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہوں نے شرکت کی


یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر سجاد احمد ملہ اسی یونیورسٹی سے گھر واپس آئے تھے جہاں ڈاکٹر مزمل شکیل اور ڈاکٹر عمرالنبی کام کر رہے تھے۔

TAGGED:

SUSPECTED DELHI BLAST MASTERMIND
PULWAMA
ضلع پلوامہ
دہلی دھماکہ
DR UMAR UN NABI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.