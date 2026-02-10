ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہمیں ’تھرڈ جنڈر‘ کہہ کر نظر انداز نہ کریں
خواجہ سراؤں کو درپیش مشکلات پر سروے اور اس کے پس منظر میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 10, 2026 at 6:27 PM IST
سرینگر : جموں کشمیر میں ’ٹرانس جنڈر پرسنز ایکٹ‘ (Transgender Persons Act) کے تحت خواجہ سراؤں کی بہبود و حقوق کے آئینی تحفظات کے باوجود سماج کا یہ طبقہ ’’حاشیہ پر زندگی گزارنے پر مجبور‘‘ ہے۔ معاشرے میں انہیں اب بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ وہیں بے روزگاری، تعلیمی پسماندگی اور سرکاری خدمات تک رسائی میں بھی خواجہ سراؤں کو شدید دشواریاں درپیش ہیں۔
سال2011 کی مردم شماری کے مطابق جموں وکشمیر میں خواجہ سراؤں کی تعداد 4137 ہے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ 2014 میں عدالت عظمی نے ایک اہم فیصلے کے تحت خواجہ سراؤں کو ’’تیسرے جنس‘‘(IIIrd Gender) کے طور پر درجہ دیا مگر جموں وکشمیر میں اس فیصلے کی رو سے انہیں ابھی تک وہ شناخت بھی نہیں مل پائی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایسا پِسا ہوا اور کمزور طبقہ ہے جو کہ کمزوریوں، پریشانیوں اور دکھوں کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک جن مسائل و مشکلات سے یہ لوگ گزرتے ہیں ایک عام انسان کے لیے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔
خواجہ سراؤں پر کی گئی سروے
کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ قانون کی ایک حالیہ تحقیق ’’خواجہ سراؤں کو سماجی قبولیت اور بنیادی حقوق تک رسائی میں مشکلات‘‘ کے مطابق تعلیم کے شعبے میں خواجہ سراؤں کی تعداد انتہائی تشویشناک ہے۔ تقریباً 70 فیصد افراد یا تو ناخواندہ ہیں یا صرف بارہویں جماعت تک تعلیم حاصل کر سکے ہیں۔ وہیں صرف 15 فیصد گریجویٹ ہیں جبکہ مزید 15 فیصد چند کلاسز تک ہی تعلیم حاصل کر سکے ہیں۔ ایسے بھی بیشتر خواجہ سرا اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں کئے جا رہے امتیازی سلوک کے نتیجے میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے چہرے اور ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی دکھ بھری کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی سکت شاید ہم میں نہ ہو۔ یہ تو وہ محروم طبقہ ہے جسے حتی کہ والدین بھی اپنانے سے ڈرتے ہیں۔
بلقیس نامی ایک خواجہ سرا کا کہنا ہے: ’’جب میں نے اپنی شناخت کو سمجھنا شروع کیا تو اسکول میں میرے ساتھ اذیت ناک رویہ اختیار کیا گیا جو کہ ناقابل برداشت تھا۔‘‘
معاشی پریشانیاں
معاشی سطح پر بھی اس طبقے کی حالت نہایت سنگین ہے۔ تقریباً 75 فیصد خواجہ سرا بے روزگار ہیں۔ قریب 20 فیصد بھیک مانگنے یا غیر محفوظ معاش کے ذریعے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں جبکہ صرف 5 فیصد کو ہی با ضابطہ ملازمت حاصل ہے۔
خواجہ سرا عام طور پر شادی بیاہ کی تقاریب پر ناچ گانے یا نکاح کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں مدد کرکے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ تاہم دور جدید میں اب ان کا یہ کام بھی لگ بھگ بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مزید تذبذب کے شکار ہیں۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ
سال 2014 میں عدالت عظمی نے ایک فیصلے کے تحت ’تیسرے جنس‘ کے طور پر انہیں درجہ دیا تو ہے مگر ریاست جموں و کشمیر میں اس فیصلے کی رو سے ابھی تک انہیں کوئی شناخت نہیں مل رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق اکثر خواجہ سرا کی ماہانہ آمدن 6 ہزار سے 20 ہزار روپے کے درمیان ہے جو مہنگائی کے اس دور میں ناکافی ہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اکثر خواجہ سراؤں کو اپنی وراثتی جائداد سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔
اپنے ہی گھر میں اجنبی
جموں و کشمیر کے خواجہ سرا ہر لمحہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں۔ عام طور پر خواجہ سرا دو اجنبیوں کو رشتہ ازدواج میں باندھنے کا کام کرکے معاشرے کو رنگینیاں تو بخشتے ہیں، مگر خود اپنے خاندان کی نظروں میں ’شرم‘ بن جاتے ہیں۔ دوسروں کو عمر بھر کے پیار و محبت کے بندھن میں باندھنے والے ان خواجہ سراؤں کے لیے ماں باپ کا پیار اور بہن بھائیوں کی قربت ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ اور دو خاندانوں کو ملانے والا یہ طبقہ خود اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ’خاندان‘ کے نام سے محروم رہتا ہے۔
بزرگ خواجہ سراؤں کی دوہری مشکلات
حبہ کدل میں کرائے پر رہ رہے ایک بزرگ خواجہ سرا نے کہا کہ وہ گزشتہ 50 برسوں سے سرینگر کے مختلف علاقوں میں کرایہ کے کمرے میں رہتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں قبولیت نہ ملنے کی وجہ سے جوانی میں ہی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا۔ ’’اپنی کمیونٹی نے کسی حد تک سہارا دیا۔ جبکہ لوگوں کے رشتے کروانے، شادی بیاں میں گانے بجانے کا کام انجام دینے سے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا رہا لیکن آج میں زندگی کے اس پڑاؤ پر پہنچ چکا ہوں جہاں میں کام کرنے سے قاصر ہوں۔ اب جاننے والے کبھی کبھار مالی مدد کرتے رہتے ہیں جس سے بمشکل نان شبینہ کا ہی گزارا ہوتا ہے۔‘‘
داستان درد و کرب
40 سالہ خواجہ سرا ’دلبر‘ کا کہنا ہے کہ: ’’ہم بھی اسی مٹی کے بنے ہیں مگر ہمارے لیے نہ گھر کے دروازے کھلتے ہیں نہ دل کے۔ ہماری پہنچان کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، ہم نہ صرف اپنی شناخت چاہتے ہیں بلکہ اپنی عزت اور قبولیت بھی۔‘‘ درد و کرب کی داستان بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی کٹھن اور مشکلات سے بھری ہے۔ جوانی میں کسی طریقے سے روزی روٹی کما بھی لیتے ہیں مگر بڑھاپے میں خواجہ سرا مکمل طور محتاجی کی زندگی بسر کرتا ہے۔‘‘
سرینگر سے تعلق رکھنے والا خواجہ سرا ’ببلو‘ کا کہنا ہے کہ امتیازی سلوک کا آغاز اکثر گھروں سے ہی ہوتا ہے۔ جہاں خاندان خواجہ سرا بچوں کی شناخت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں روایتی صنفی کردار اپنانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے نفسیاتی دباو اور صدمے جنم لیتے ہیں۔
سرکاری خدمات تک رسائی مشکل
ببلو نے قوانین کے نفاذ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’سرکاری خدمات تک رسائی بھی ایک بڑا مسلہ ہے۔‘‘ قریب 70 فیصد افراد کو آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور دیگر دستاویزات حاصل کرنے میں مشکلات درپیش آتی ہیں جس کے باعث وہ فلاحی اسکیموں سے محروم رہتے ہیں۔
دوسری جانب صحت کے شعبے میں بھی صورتحال اس طبقے کے لیے مایوس کن ہے۔ خواجہ سرا کہتے ہیں کہ انہیں صنفی حساس طبی سہولیات میسر نہیں ہیں اور ’’بعض ڈاکٹروں کے امتیازی رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’ہماری کمیونٹی میں ایسی ان گنت کہانیاں ہیں جنہیں اپنی خاندانی شناخت یا قبولیت نہ ملنے کے باعث گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اور پھر گھر چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کئی ایسے نوجوان خواجہ سرا بھی ہیں جو اپنی مرضی سے گھر چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طور اور من مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔‘‘
حق تدفین
وادی کشمیر میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ایک غیر سرکاری تنظیم ’سونزل‘ کے چیرپرمین ڈاکٹر اعجاز احمد بند کہتے ہیں کہ ’’بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ دو خاندانوں کو جوڑتے ہیں وہی اپنے خاندانی اور معاشرے کی قبولیت کے لیے ترستے رہتے ہیں جو کہ ہم سب کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خواجہ سراؤں کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، روزگار سے محروم رکھا جاتا ہے، عبادت گاہوں میں داخلہ روکا جاتا ہے اور بعض اوقات تدفین تک کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔‘‘
ڈاکٹر اعجاز بند نے خواجہ سراؤں کے تئیں برتے جانے والے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا: ’’خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جو مر مر کے جیتا ہے، ان کی ظاہری چمک دمک، چہرے پر میک اپ کی تہہ، قہقہے اور زرق و برق ملبوسات بھی ان کی دکھ بری زندگی کی اصل حقیقت چھپانے سے قاصر ہیں۔ خواجہ سرا پیدائش سے موت تک جن مشکلات اور مصائب سے گزرتا ہے اس کا اندازہ لگانے اور اس کا سامنا کرنے کو ہمارا سماج تیار نہیں ہے۔‘‘
سرکاری حکمنامہ
گزشتہ ہفتے سرکار کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ’’ٹرانس جنڈر پرسنز ایکٹ 2020 کے تحت یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں خواجہ سرا افراد کو شناختی سرٹیفیکٹ کے اجراء سے متعلق کسی بھی شکایت یا اپیل کی صورت میں صوبائی کمشنر، کشمیر اور جموں اپیلیٹ اتھارٹی ہوں گے۔‘‘
ماہرین کی رائے
ماہرین کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر عملی طور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں آئینی حقوق کے دائرے میں لانا بھی یقینی بنانا ہوگا جو کہ ریاست اور سماج دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواجہ سرا انسانی معاشرے کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ان کے ساتھ نا روا اور امتیازی سلوک کا خاتمہ آئینی اور اخلاقی تقاضا ہے۔
