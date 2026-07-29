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پونچھ میں کورئیر دفاتر کی اچانک جانچ، ریکارڈ کی مکمل دیکھ بھال اور حفاظتی ضوابط پر عملدرآمد کی ہدایت

تفتیش کے دوران کورئیر آپریٹرز کو سختی سے ہدایت دی گئی کہ وہ تمام آنے اور جانے والے سامان کا مکمل ریکارڈ مرتب رکھیں۔

پونچھ میں کورئیر دفاتر کی اچانک جانچ، ریکارڈ کی مکمل دیکھ بھال اور حفاظتی ضوابط پر عملدرآمد کی ہدایت
پونچھ میں کورئیر دفاتر کی اچانک جانچ، ریکارڈ کی مکمل دیکھ بھال اور حفاظتی ضوابط پر عملدرآمد کی ہدایت (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 29, 2026 at 12:11 PM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی): ڈپٹی کمشنر پونچھ اشوک کمار شرما کی ہدایات پر ضلع انتظامیہ نے آج پونچھ میں قائم مختلف کورئیر دفاتر کا اچانک معائنہ کیا۔ اس مشترکہ کارروائی کا مقصد کورئیر سروسز کے ذریعے آنے جانے والے پارسلز کی نگرانی اور حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانا تھا۔ معائنہ مہم تحصیلدار حویلی اظہر مجید، اے آر ٹی او نواز شریف، ڈی وائی ایس پی پرو بیشنری تانیا گپتا اور ایس ایچ او پونچھ کی قیادت میں انجام دی گئی۔

اس دوران کورئیر آپریٹرز کو سختی سے ہدایت دی گئی کہ وہ تمام آنے اور جانے والی کھیپوں سامان کا مکمل ریکارڈ مرتب رکھیں۔ حکام نے کورئیر ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ ریکارڈ میں بھیجنے والے شخص، پارسل کے اصل مقام، وصول کنندہ اور پارسل وصول کرنے والے فرد کی مکمل تفصیلات درج کی جائیں افسران نے تمام کورئیر آپریٹرز پر زور دیا کہ ہر پارسل کی مکمل تصدیق اچھے سے کریں اور سیکیورٹی پروٹوکولز پر سختی سے عمل کیا جائے۔ تاکہ وقت ضرورت تمام معلومات شفاف طریقے سے پیش کی جاسکے۔

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انہوں نے خبردار کیا کہ ریکارڈ کی درست دیکھ بھال میں غفلت یا مقررہ ہدایات کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

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