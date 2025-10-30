ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریزرویشن پر سپریم کورٹ کی مقرر کردہ 50 فیصد حد مطلق اصول نہیں: جموں وکشمیر حکومت
ریزرویشن مخالف سیاست دانوں کا استدلال ہے کہ نئی پالیسی میں اوپن میرٹ کا حصہ 39 فیصد رہ گیا ہے جبکہ 61 فیصد ریزرو ہے۔
Published : October 30, 2025 at 1:20 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے آج کہا کہ ریزرویشن پر سپریم کورٹ کی مقرر کردہ 50 فیصد حد مطلق اصول نہیں ہے اور اس میں غیر معمولی حالات میں نرمی کی جا سکتی ہے۔
جموں و کشمیر اسمبلی کے جاری اجلاس میں دو آزاد قانون سازوں شبیر کلے اور سجاد لون کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جموں و کشمیر حکومت کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے یہ بات کہی۔ سوال کرنے والے ارکان کے مطابق جموں و کشمیر میں موجودہ ریزرویشن پالیسی سپریم کورٹ کی 50 فیصد حد کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اندرا ساہنی بمقابلہ یونین آف انڈیا (1992) کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ ریزرویشن عام طور پر دستیاب اسامیوں کے 50 فیصد سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے جواب میں کہا کہ "تاہم، عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ حد مطلق اصول نہیں ہے اور غیر معمولی حالات میں اس میں نرمی کی جا سکتی ہے، جہاں غیر معمولی حالات اور کسی خاص ریاست یا علاقے کے عجیب و غریب حقائق ہوں، وہاں اس طرح کی گنجائش کا جواز موجود ہے۔" واضح رہے کہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ (جی اے ڈی) محکمہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے پاس ہے۔
جن ہت ابھیان بمقابلہ یونین آف انڈیا (2022) کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 103ویں آئینی ترمیم کی آئینی جواز کو برقرار رکھا، جس میں داخلوں اور سرکاری ملازمتوں میں معاشی طور پر کمزور طبقات (EWS) کے لیے 10 فیصد ریزرویشن متعارف کرایا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اندرا ساہنی بمقابلہ یونین آف انڈیا (1992) میں طے شدہ 50 فیصد زیادہ سے زیادہ حد کا قاعدہ سمجھداری کا اصول ہے جس کا مقصد مساوات اور مثبت کارروائی کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ (معاشی طور پر کمزور سیکشن) ریزرویشن کی حد جو کہ ایک اضافی کلاس ہے جو اقتصادی معیار پر بنائی گئی ہے اور آرٹیکل 15(4)، 15(5) اور 15(4) کے فریم ورک سے باہر کام کرتی ہے، 50 فیصد حد کے اصول کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے۔
محکمے نے کہا کہ "اس فیصلے نے مؤثر طریقے سے واضح کیا کہ جب کہ 50% زیادہ سے زیادہ حد آرٹیکلز 15 (4) اور 15 (4) کے تحت تحفظات کی رہنمائی کرتی ہے، حکومت کے پاس اس حد سے باہر خصوصی دفعات بڑھانے کی اہلیت برقرار رہتی ہے تاکہ نقصانات کی مختلف اقسام کو دور کیا جا سکے۔"
قانون سازوں نے اپنے سوالات میں کہا کہ اوپن میرٹ کے امیدوار موجودہ ریزرویشن پالیسی کی وجہ سے سرکاری ملازمتوں اور پروفیشنل کالجز کے داخلوں میں امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے ترمیم شدہ ریزرویشن پالیسی نافذ کیے جانے کے بعد یوٹی اور خاص طور پر کشمیر میں ریزرویشن ایک متنازع مسئلہ بن گیا ہے۔
نئی ریزرویشن پالیسی فروری 2024 میں نافذ ہوئی جب حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں جموں اور کشمیر ریزرویشن رولز، 2005 میں ترمیم کی اور پہاڑیوں، پڈریوں، کولوں، گڈّا برہمنوں اور درجن بھر دیگر ذاتوں کے لیے سرکاری ملازمتوں اور پیشہ ورانہ کالجوں میں ریزرویشن کی سہولت فراہم کی۔ ایک ماہ بعد اسی سال مارچ میں ایل جی انتظامیہ نے کوٹہ تقسیم کرنے کے لیے محکمہ سماجی بہبود کی ایک تجویز کو منظور کیا، جس سے جنرل کیٹیگری کا حصہ 50 فیصد سے کم ہو گیا۔
حکومت نے بتایا کہ فی الحال پیشہ ورانہ اداروں میں بھرتی/سرکاری ملازمتوں اور داخلوں میں ریزرویشن جموں و کشمیر ریزرویشن ایکٹ، 2004 اور اس کے تحت سال 2005 میں بنائے گئے قواعد میں بیان کردہ دفعات کے مطابق فراہم کیا جاتا ہے۔
تاہم، پی ڈی پی، سجاد لون اور این سی کے ایم پی آغا روح اللہ مہدی کے حمایت یافتہ اوپن میرٹ امیدواروں نے اس پالیسی کو امتیازی اور سپریم کورٹ کی 50 فیصد کی حد کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ریزرویشن مخالف کارکنوں اور سیاست دانوں کا استدلال ہے کہ نئی پالیسی میں اوپن میرٹ کا حصہ 39 فیصد ہو گیا ہے جب کہ 61 فیصد ریزرو ہے۔
حکومت نے کہا کہ موجودہ ریزرویشن قوانین کے بارے میں سماج کے مختلف طبقوں سے موصول ہونے والی بڑی تعداد میں شکایات کے پیش نظر حکومت نے 10.12.2024 کے گورنمنٹ آرڈر نمبر 206l-JK(GAD) کے تحت ایک کابینہ ذیلی کمیٹی تشکیل دی، تاکہ تمام زمروں میں ریزرویشن پالیسی سے متعلق ان شکایات کا جائزہ لیا جا سکے اور موجودہ متعلقہ افراد سے مشاورت کی جا سکے۔
"کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مناسب غور و خوض اور مشاورت کے بعد، اپنی رپورٹ وزراء کی کونسل کے سامنے پیش کی ہے، جسے مجاز اتھارٹی کی مطلوبہ منظوری حاصل کرنے کے بعد مقررہ وقت میں حتمی شکل دی جائے گی۔"
حال ہی میں، وزیر اعلیٰ عمر نے دفتر میں ایک سال مکمل کرنے کے بعد کہا کہ کمیٹی کی رپورٹ کو کابینہ نے قبول کر لیا ہے اور منظوری کے لیے ایل جی کو بھیج دیا ہے۔ تاہم طلباء اور کارکنوں نے حکومت سے رپورٹ کو عام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
