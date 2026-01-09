ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات میںبد عنوانی کے الزامات پر سپریم کورٹ سخت، نتائج روک دئے
جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے کہا کہ انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جانا چاہیے۔
By Sumit Saxena
Published : January 9, 2026 at 10:08 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے آئندہ انتخابات سے متعلق ایک عرضی کی سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ انتخابات کے نتائج کا اعلان نہ کیا جائے۔
یہ معاملہ جمعہ کو جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے کہا کہ اس دوران انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جانا چاہیے۔
بنچ نے یہ حکم ایک درخواست کی سماعت کے دوران جاری کیا جس میں انتخابی فہرست تیار کرنے اور جے کے سی اے کے انتخابات ایسوسی ایشن کے آئین کے مطابق کرانے کے لیے ایک آزاد انتخابی افسر کی تقرری کی درخواست کی گئی تھی۔ بنچ نے درخواست پر جے کے سی اے سے جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت 2 فروری 2026 کو مقرر کی ہے۔
کئی کرکٹ کلبوں کی طرف سے دائر درخواست میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی جے کے سی اے کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تقرری کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جس کے پاس موجودہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کی ذیلی کمیٹی سے ایسوسی ایشن کے روزمرہ کے کاموں کا چارج لینے کا مکمل اختیار ہے۔
جے کے سی اے سے وابستہ کئی کلبوں نے آئندہ انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی تیاری پر اعتراض کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور 16 کلبوں کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا گیا ہے۔