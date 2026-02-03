ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سپریم کورٹ نے ٹرائل میں تاخیر کے لیے جموں کشمیر حکومت کی سرزنش کی، ملزم کو ضمانت دے دی
سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کےہوم سکریٹری کو پانچ یا اس سے زائد عرصہ سے زیر سماعت کیسز کی تفصیلات ریکارڈ پرلانے کی ہدایت دی۔
Published : February 3, 2026 at 10:46 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو جموں و کشمیر میں ایک زیر سماعت قیدی کو سات سال تک حراست میں رکھنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کی اسٹیٹس رپورٹ "بہت پریشان کن" ہے جو استغاثہ کی خراب حالت کی عکاسی کرتی ہے۔
سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کے ہوم سکریٹری کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تمام زیر التواء فوجداری مقدمات کی تفصیلات ریکارڈ پر لانے کی ہدایت دی جن میں ملزمان پانچ سال یا اس سے زیادہ عرصے سے زیر سماعت کیسز میں زیر حراست ہیں۔
جسٹس جے بی پاردی والا اور کے وی وشواناتھن کی بنچ نے نوٹ کیا کہ ٹرائل کورٹ نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، جس میں کیس کی صورتحال اور مقدمے کی سماعت کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔
اپنے حکم میں، انوپ سنگھ کی طرف سے دائر ایک درخواست کا جواب دیتے ہوئے، سپریم کورٹ نے کہا، "ہم نے ٹرائل کورٹ کی رپورٹ کا بغور جائزہ لیا ہے۔ رپورٹ پریشان کن ہے۔ اس میں استغاثہ کی خراب حالت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ جان کر دکھ ہوا ہے کہ پچھلے سات سالوں میں استغاثہ صرف سات گواہوں کی جانچ کر سکا ہے۔"
بنچ نے مزید کہا کہ استغاثہ اب بھی 17 مزید گواہوں پر جرح کرنا چاہتا ہے۔ بنچ نے کہا، "ہمیں حیرت ہے کہ یہ 17 گواہ کون ہیں جن سے ابھی تک جرح نہیں ہوئی، اور اگر ایسا ہے تو اس کا استغاثہ کے کیس پر کیا منفی اثر پڑے گا۔ تاہم، ٹرائل کورٹ کی رپورٹ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پچھلی 82 سماعتوں میں ایک بھی گواہ سے جرح نہیں کی گئی۔"
بنچ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر بہت سخت نظریہ رکھے گی اور اس غیر معمولی تاخیر کی وضاحت کرنی ہوگی۔
سپریم کورٹ نے مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ہوم سکریٹری کو منگل سے چار ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ رجسٹری رپورٹ کی ایک کاپی مرکز کے زیر انتظام علاقے کی نمائندگی کرنے والے وکیل کو فراہم کرے گی۔
بنچ نے کہا، "اس دوران، ہم ہدایت دیتے ہیں کہ درخواست گزار کو ایسی شرائط کے ساتھ عبوری ضمانت پر رہا کیا جائے جو ٹرائل کورٹ عائد کرنا مناسب سمجھے۔"
یہ بھی پڑھیں: