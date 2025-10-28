ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سپریم کورٹ کا 12 ہفتوں کے اندر جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کرانے کا حکم
سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہےکہ جے کے سی اے کے انتخابات 12 ہفتوں کے اندر سابق چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں کرائے جائیں۔
Published : October 28, 2025 at 7:16 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو ایک اہم حکم جاری کرتے ہوئے ہدایت دی کہ جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے انتخابات اگلے 12 ہفتوں کے اندر سابق چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں کرائے جائیں۔
یہ معاملہ چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی والی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن کی بنچ نے اس دلیل کو نوٹ کیا کہ سابق چیف الیکشن کمشنر اے کے جوتی نے جے کے سی اے کے انتخابات کی نگرانی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ بنچ نے کہا کہ جے کے سی اے کا آئین رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، مگر انتخابات آئینی التزامات کے مطابق ہوں گے۔
بنچ کو بتایا گیا کہ سابق چیف الیکشن کمشنر نے جے کے سی اے کے انتخابات کرانے کے لیے 12 ہفتوں کا وقت مانگا تھا۔ بنچ نے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) سے بھی کہا کہ وہ سابق چیف الیکشن کمشنر کو یونین ٹیریٹری کی کرکٹ باڈی کے انتخابات کرانے میں ہر ممکن مدد فراہم کرے۔
قبل ازیں سپریم کورٹ نے جے اینڈ کے سی اے کے نئے آئین کو برقرار رکھا تھا۔ اس آئین کا مسودہ بی سی سی آئی کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا۔ آئین کو نافذ کرنے کے لیے بی سی سی آئی نے جون 2021 میں ایک ذیلی کمیٹی کی تقرری کی، جس میں بریگیڈیئر انیل گپتا، سابق کرکٹر اور بی سی سی آئی کے موجودہ صدر متھن منہاس، اور سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی شامل تھے۔
اس فیصلے کو جموں و کشمیر کرکٹ انتظامیہ کے لیے ایک نئی شروعات کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو طویل عرصے سے تنازعات اور عدم استحکام کی زد میں ہے۔ عدالت کے فیصلے نے وہاں کے کرکٹ کھلاڑیوں میں امیدیں پیدا کر دی ہیں کہ یوٹی کے کرکٹ کھلاڑیوں کی صلاحیت کو اب ایک منصفانہ پلیٹ فارم اور یکساں مواقع ملیں گے۔
