سونم وانگچک پر سپریم کورٹ نے مرکز سے پوچھا 'یہ تمام باتیں ملک کے لیے خطرہ ہوں گی؟
مرکز نے پیر کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ سونم وانگچک نیپال اور بنگلہ دیش جیسی تحریک چاہتے تھے۔
By Sumit Saxena
Published : February 3, 2026 at 8:49 PM IST
نئی دہلی: مرکز اور لداخ انتظامیہ نے منگل کو سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کو ایک سرحدی علاقے میں لوگوں کو اکسانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے جو انتہائی حساس ہے۔
سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ کیا وانگچک کے بیانات واقعی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ مرکز نے جواب دیا کہ وہ ملک اور امن عامہ کے لیے خطرہ ہیں۔
یہ معاملہ جسٹس اروند کمار اور پی بی ورلے کی بنچ کے سامنے آیا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے سونم وانگچک کی حراست کو درست قرار دیا اور اصرار کیا کہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت ان کی حراست کا حکم دیتے وقت تمام طریقہ کار کے تحفظات پر عمل کیا گیا تھا۔
مہتا نے کہا کہ عدالت ایک ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے جو پاکستان اور چین سے متصل سرحدی علاقے میں لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، جہاں یہ خطہ خاص طور پر حساس ہے۔
مہتا نے اصرار کیا کہ این ایس اے کے تمام ضابطوں پر پوری طرح عمل کیا گیا ہے۔ وانگچک کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مہتا نے کہا کہ وانگچک نے کہا کہ چین میں تبت کو زیادہ خود مختاری حاصل ہے اور پاکستان میں بلتستان کی اسمبلی ہے جو کہ لداخ میں نہیں ہے۔ بنچ نے مہتا سے پوچھا، "کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ملک کے لیے خطرہ ہوں گی؟" مہتا نے جواب دیا، "یہ ملک اور امن عامہ کے لیے خطرہ ہے۔"
بنچ بدھ کو بھی کیس کی سماعت جاری رکھے گا۔ پیر کو مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ وانگچک نے جین زیڈ کو نیپال اور بنگلہ دیش کی طرح کے مظاہروں پر اکسانے کی کوشش کی۔
وانگچک کو گزشتہ سال 26 ستمبر کو لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کے مطالبے کو لے کر ہوئے پرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد حراست میں لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔
29 جنوری کو، وانگچک نے سپریم کورٹ کے سامنے ان الزامات کی تردید کی کہ انہوں نے عرب بہار کی طرح حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کرنے والے کوئی بھی بیانات دیئے ہیں، اور اصرار کیا کہ انہیں تنقید اور احتجاج کا جمہوری حق حاصل ہے۔
59 سالہ وانگچک جودھپور سینٹرل جیل میں زیر حراست ہیں۔ سینئر وکیل کپل سبل نے، وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ پولیس نے زیر حراست اتھارٹی کو گمراہ کرنے کے لیے منتخب ویڈیو فوٹیج کا استعمال کیا ہے۔
سونم وانگچک کو گزشتہ سال 26 ستمبر کو سخت قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔
حکومت نے وانگچک پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا ہے۔ انگمو نے قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت وانگچک کی حراست کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
