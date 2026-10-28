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کابینہ میں نظرانداز کیے جانے پر مبارک گل کے حامیوں کا سرینگر کی پریس کالونی میں احتجاج
مبارک گل کےحامیوں نےپریس کالونی میں نعرے بازی کی اور گل کو کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
Published : October 28, 2026 at 5:06 PM IST
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر میں آج بدھ کے روز جموں و کشمیر کابینہ میں توسیع کے بعد ہی نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما مبارک گل کے حامیوں نے بدھ کے روز یہاں سرینگر کی پریس کالونی میں جمع ہوئے اور مبارک گل کے حق میں احتجاج کیا۔ کابینہ کی توسیع میں سینئر لیڈر اور حلقہ عیدگاہ اسمبلی ممبر مبارک گل کو جگہ نہیں ملی۔ کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر ان کے حامیںوں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔
اس دوران مبارک گل کے حامیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پارٹی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں جو کل کابنیہ میں لیا گیا ہے۔ جس میں ہمارے لیڈر مبارک گل کو منسٹری سے دور رکھا گیا ہے جو سراسر نا انصافی ہے۔ حامیوں کا کہنا تھا کہ مبارک احمد گل ایک سینئر اور تجربہ کار رہنما ہیں اور وہ کابینہ میں جگہ کے مستحق تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پیر کی دیر رات تک وزراء کی فہرست میں ان کا نام شامل تھا، تاہم بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں فہرست سے خارج کر دیا گیا۔
مبارک گل اس سے قبل بھی کابینہ میں بار بار نظرانداز کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً 30 مرتبہ حلف برداری کی تقریبات میں شرکت کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اب تک وزیر نہیں بنایا گیا۔مبارک گل چھ مرتبہ رکنِ اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 1983، 1996، 2002، 2008، 2014 اور 2024 میں عیدگاہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کی۔ بینہ میں شامل نہ کیے جانے پر مبارک گل کی ناراضگی کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں پارٹی تنظیم کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا۔
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