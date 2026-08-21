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جموں کشمیر میں دھوپ کھل اٹھی، محکمہ موسمیات نے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی
جمعرات کو جموں و کشمیر میں بارش اور ابر آلود موسم کی وجہ سے درجہ حرارت معمول سے نیچے رہا۔
Published : August 21, 2026 at 10:41 AM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے بیشتر حصوں میں دو دن کے ابر آلود موسم اور کئی مقامات پر بارش کے بعد دھوپ کھل اٹھی ہے جبکہ ہندوستانی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے خاص طور پر جموں ڈویژن میں الگ تھلگ مقامات پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
سرینگر میں قائم محکمہ موسمیات کے مطابق، الگ تھلگ مقامات پر موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مقامی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
وہیں، جمعرات کو جموں و کشمیر میں بارش اور ابر آلود موسم کی وجہ سے درجہ حرارت معمول سے نیچے رہا۔
کشمیر ڈویژن میں سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس، قاضی گنڈ میں 27.4 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں 20.8 ڈگری سیلسیس، کپواڑہ میں 28.6 ڈگری سیلسیس اور گلمرگ میں 18.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.7 ڈگری سیلسیس، بانہال میں 25.1، بٹوٹ میں 24.4، کٹرہ میں 27 اور بھدرواہ میں 25.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
دوسری جانب، جموں سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ 44) دونوں طرف گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے کھلا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) نے چنانی کے قریب لینڈ سلائیڈ کو صاف کرنے اور دونوں لین پر ٹریفک کو دوبارہ بحال کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔
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