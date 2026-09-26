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وزیر داخلہ امیت شاہ سے سنیل شرما کی ملاقات، جموں و کشمیر کے اہم امور ہر تبادلہ خیال
سنیل شرما سے ملاقات کے دوران امیت شاہ نے جموں وکشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔
Published : September 26, 2026 at 6:55 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) جموں وکشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے ہفتے کو نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات کی اور جموں وکشمیر سے متعلق متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس خاص ملاقات کے دوران سنیل شرما نے وزیر داخلہ کو جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال امن وامان، ترقیاتی اقدامات، عوامی مسائل اور جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے جاری اجلاس سے متعلق امور سے بھی آگاہ کیا۔
سنیل شرما نے سپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق معاملہ بھی اٹھایا اور بتایا کہ معاملہ اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ اس معاملے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی خاطر اقدامات اٹھائے جائیں۔ شرما نے جموں وکشمیر کے عوام کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کو بھی وزیر داخلہ کے سامنے رکھے اور ان معاملات پر خصوصی توجہ، رابطہ کاری اور مرکزی حکومت کے تعاون پر بھی زود دیا۔
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وہیں ملاقات کے دوران جموں وک شمیر میں سیکورٹی کو مضبوط بنانے، ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق مسائل کے حل اور لوگوں سے متعلق امور کو بروقت نمٹانے کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں وکشمیر میں امن ،ترقی اور خوشحالی کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے متعلق معاملات کے حل میں مسلسل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ سنیل شرما نے جموں وکشمیر کی سیکورٹی، ترقی اور عوامی بہبود سے متعلق امور پر رہنمائی اور مسلسل تعاون کے لیے مرکزی وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔