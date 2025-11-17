ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنیل سیٹھی نے جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسیسن سب کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا
جموں وکشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میں ممبر لیگل افیئرز سنیل سیٹھی نے استعفیٰ بی سی سی آئی کے صدر مِتھن منہاس کے نام ارسال کیا
Published : November 17, 2025 at 3:24 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میں ممبر لیگل افیئرز سنیل سیٹھی نے سب کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سیٹھی نے اپنے استعفے میں مبینہ طور پر ’’بیک ڈیٹ‘‘ یعنی پرانی تاریخوں میں جاری کیے گئے احکامات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ استعفیٰ بی سی سی آئی کے صدر مِتھن منہاس کے نام ارسال کیا۔ یہ پیش رفت اُس وقت سامنے آئی ہے جب سپریم کورٹ نے 27 اکتوبر کو حکم دیا تھا کہ جے کے سی اے کے انتخابات 12 ہفتوں کے اندر سابق چیف الیکشن کمشنر آچل کمار جوتی کی نگرانی میں کرائے جائیں۔
اپنے خط میں سیٹھی نے واضح کیا کہ عدالت کی ہدایات کے باوجود نئی کمیٹی کی تقرری کو اُس وقت تک الیکشن آفیسر نے منظور نہیں کیا ہے جب تک جنرل باڈی تشکیل نہیں دی جاتی، لیکن اسی دوران سابق اودزمین کی طرف سے مارچ 2025 کی تاریخوں کے ساتھ ایسے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں جو نہ تو اس وقت پاس ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں اُن کے علم میں لایا گیا تھا۔
سیٹھی کے مطابق یہ احکامات کلبوں کے انتظام اور ووٹنگ رائٹس میں تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں، جو الیکشن کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ’’ووٹنگ نامنکلچر بدلنے کی کوشش‘‘ ہے اور وہ اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔
خط کے آخر میں سیٹھی نے باقاعدہ طور پر اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا چونکہ صورتحال ایسی ہے، اس لیے میں سب کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ براہِ کرم میرا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ میں اس موقع کے لیے بورڈ کا شکر گزار ہوں۔