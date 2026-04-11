سمن جاری کرنا سنجیدہ معاملہ ہے: ہائیکورٹ نے جے اینڈ کے بینک افسران کے خلاف نوٹس کو کالعدم قرار دے دیا
جسٹس رجنیش اسوال نے کہاکہ “ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے درخواست گزاروں کے خلاف سمن محض رسمی انداز میں جاری کیے۔
Published : April 11, 2026 at 3:55 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے راجوری کی ایک عدالت کی جانب سے 2018 میں جموں و کشمیر بینک کے دو افسران کے خلاف جاری کیے گئے سمن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ سمن بغیر مناسب غور و فکر کے “روایتی انداز” میں جاری کیے گئے تھے۔ جسٹس رجنیش اسوال نے جموں میں اپنے چھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے سمن جاری کرنے سے قبل شکایت میں موجود واضح ابہامات کو نظر انداز کیا۔
انہوں نے کہاکہ “ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے درخواست گزاروں کے خلاف سمن محض رسمی انداز میں جاری کیے۔ یہ اقدام کسی ٹھوس عدالتی غور و فکر کے بجائے معمول کے طور پر کیا گیا۔” یہ درخواست جسمیت سنگھ اور محمد شفیع سلرو کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جو جے اینڈ کے بینک کے افسران ہیں۔ شکایت کنندہ شفیق احمد، رہائشی راجوری نے الزام لگایا تھا کہ جسمیت سنگھ نے سلرو کی ہدایت پر اس سے 2 لاکھ 50 ہزار روپے نوکری دلوانے کے وعدے پر لیے، اور بعد میں وعدہ پورا نہ ہونے پر اسے دھمکیاں دیں۔
ہائی کورٹ نے شکایت کو “بنیادی طور پر ناقص” قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں اہم تفصیلات کا فقدان ہے۔ عدالت کے مطابق شکایت کنندہ نے صرف یہ کہا کہ رقم “دو ماہ قبل” دی گئی، لیکن اس کی درست تاریخ، وقت یا مقام کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جسٹس اوسوال نے کہاکہ “اس طرح کے مبہم اور غیر مصدقہ بیانات کسی بھی ابتدائی ثبوت کو ظاہر نہیں کرتے، خاص طور پر دوسرے ملزم (سلرو) کے خلاف۔”
عدالت نے یہ مؤقف بھی مسترد کر دیا کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 197 کے تحت پیشگی اجازت ضروری تھی۔ عدالت نے کہا کہ اگرچہ بینک افسران سرکاری ملازمین کے زمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ تحفظ صرف ان افراد کو حاصل ہوتا ہے جنہیں حکومت کی اجازت کے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے پیپسی فوڈ لمٹیڈ بمقابلہ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ 1994 کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملزم کو فوجداری مقدمے میں طلب کرنا ایک سنجیدہ عمل ہے۔
سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ “کسی ملزم کو فوجداری مقدمے میں طلب کرنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، فوجداری قانون کو معمول کے طور پر حرکت میں نہیں لایا جا سکتا۔” ہائی کورٹ نے 27 اکتوبر 2018 کو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ راجوری کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا، تاہم شکایت کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا۔ عدالت نے معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا ہے، ہدایت دیتے ہوئے کہ وہ سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کی روشنی میں شکایت کا ازسرنو جائزہ لے اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔