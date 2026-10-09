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رامبن: بجلی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات کی محرومی پر طالبات حکام سے نالاں
ضلع رام بن کے سمبڑ نامی علاقے کی طالبات کا دعویٰ ہے کہ بنیادی سہولیات کے فقدان سے ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 7:34 PM IST
رامبن(محمد اشرف گنائی): ضلع رام بن کا دور افتادہ علاقہ 'سمبڑ' جہاں ایک طرف اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف دور جدید میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ تتا پانی جیسے معروف مقام کی طرف جانے والے راستے پر سرینگر جموں قومی شاہراہ سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس علاقے کی زمینی حقیقت حکومت کے ترقیاتی دعووں کی قلعی کھولتی نظر آتی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے تتا پانی کے سفر پر راستے میں سمبڑ علاقے میں اسکول سے گھر لوٹ رہی چند طالبات سے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی۔ اسکول سے معمول کے وقف سے قبل ہی چھٹی کی جب وجہ پوچھی گئی، تو دیکشا نامی ایک طالبہ نے بتایا کہ ان کا علاقہ اور اسکول کا راستہ انتہائی خستہ حال اور خطرناک ہے۔ "ریلوے کے کام کی وجہ سے آئے دن لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کے خطرات لاحق رہتے ہیں۔ بارش ہوتے ہی راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ مجبوری میں ہمیں وقت سے پہلے چھٹی دے دیتے ہیں تاکہ ہم محفوظ طریقے سے گھر پہنچ سکیں۔"
بجلی اور پانی کا سنگین بحران: طالبات نے بتایا کہ علاقے میں سڑک کی کنیکٹیویٹی محض ریلوے اسٹیشن تک ہی محدود ہے، جبکہ ان کی بستیوں تک کوئی پکی سڑک نہیں ہے۔ پانی کی فراہمی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جل شکتی محکمہ کا کوئی باضابطہ نظام نہیں ہے اور وہ چشمے اور ندی نالوں کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔
بجلی کے حوالے سے طالبات کا کہنا تھا کہ "دن بھر تو بجلی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے اور پڑھائی کا موقع ملتا ہے، بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ہوم ورک پورا نہیں کر پاتے اور اسکول میں اساتذہ کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔"
حکومت اور محکمہ تعلیم سے اپیل:جیوتی نامی ایک اور طالبہ ان کے ساتھ موجود دیگر طالبات نے ایجوکیشن منسٹر سکینہ ایتو اور مقامی نمائندوں سے پرزور اپیل کی کہ ان کے علاقے میں فوری طور پر پکی سڑک تعمیر کی جائے، اسکول میں بچوں کے لیے ایک کھیل کا میدان فراہم کیا جائے، ان کے اسکول کو ہائی سیکنڈری کا درجہ دیا جائے تاکہ بچوں کو دور نہ جانا پڑے، اور تمام مضامین کے اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ ان کی تعلیم متاثر نہ ہو۔
اس علاقے میں بچوں اور عام لوگوں کی یہ دہائی اس بات کا ثبوت ہے کہ دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں ترقی کے دعوے صرف کاغذوں تک ہی محدود معلوم ہوتے ہیں اور زمینی سطح پر عوام آج بھی بنیادی ضرورتوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
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