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سکھ ناگ ڈائیورژن بیروہ سیلابی ریلے کی نذر، نیا پل بھی متاثر، آمدورفت مکمل معطل
پانی کی سطح میں غیر معمولی اور انتہائی تیز رفتار اضافہ غالباً بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے یا انتہائی شدید مقامی بارش کے باعث ہوا۔
Published : July 21, 2026 at 10:49 PM IST
بڈگام: (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے قصبہ بیروہ سے گزرنے والے نالہ سکھ ناگ پر زیرِ تعمیر نئے پل کی وجہ سے قائم کیا گیا عارضی ڈائیورژن آج اچانک آنے والے شدید سیلابی ریلے کی نذر ہو گیا، جبکہ حال ہی میں تعمیر کیے گئے نئے پل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی، جس کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق پانی کی سطح میں غیر معمولی اور انتہائی تیز رفتار اضافہ غالباً بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے یا انتہائی شدید مقامی بارش کے باعث ہوا، جس کے نتیجے میں نالہ سکھ ناگ مختصر وقت میں شدید طغیانی کا شکار ہو گیا۔
اگرچہ بعد ازاں پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم ٹریفک کی بحالی تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ اس وقت پیدل آمد و رفت کے لیے صرف ایک فٹ برج ہی واحد ذریعہ بنا ہوا ہے۔
موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نالے کے کناروں اور فٹ برج پر جمع دیکھی گئی، جس کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ عوام سے غیر ضروری طور پر نالے کے قریب جانے سے گریز کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔
وہیں ایک کمپلیکس جو سکھ ناگ کے کنارے پر ہے وہاں سے تمام تاجروں کو مال نکالنا پڑا۔ فی الحال بیروہ میں سیلاب سے متعلق کوئی باضابطہ وارننگ جاری نہیں کی گئی، تاہم متعلقہ ذرائع کے مطابق اگر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو علاقے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔