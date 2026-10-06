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روہنگیا پناہ گزینوں کی اچانک بے دخلی حیران کن، منتخب حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں: عمر عبداللہ
عمرعبداللہ نے روہنگیاؤں کی اچانک بے دخلی پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کارروائی حکومت ہند کر رہی ہے، منتخب حکومت کا اختیار نہیں۔
Published : October 6, 2026 at 6:11 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس حکام کی جانب سے مرکز کے یونین ٹیریٹری سے بنگلہ دیشی شہریوں اور روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی شروع کیے جانے کے ایک دن بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے روہنگیا پناہ گزینوں کو اچانک نکالے جانے پر سخت حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے اس بے دخلی میں منتخب حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔
سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی کی مخالفت کی، تاہم انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیشی شہری یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا: "اگرچہ ان کی موجودگی سے یہاں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ یہاں غیر قانونی طور پر نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن روہنگیا کو بلاوجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہاں اس لیے مقیم ہیں کیونکہ انہیں اپنے ملک سے نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ ہم نے انہیں اس وقت تک یہاں رہنے کی اجازت دی تھی جب تک ان کے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ اچانک ان کے خلاف کارروائی حیران کن ہے۔"
پیر کے روز بھارتی فضائیہ کے طیارے کے ذریعے وادی کشمیر سے 150 سے زائد بنگلہ دیشی شہریوں کو مغربی بنگال کے باگڈوگرا لے جایا گیا، جہاں سے انہیں بنگلہ دیش بھیجا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر میں غیر قانونی طور پر مقیم 500 سے زائد بنگلہ دیشی شہریوں کی شناخت بے دخلی کے لیے کی گئی ہے۔ ان بنگلہ دیشی شہریوں میں کچھ روہنگیا بھی شامل تھے، جنہیں شناخت کے دوران سکیورٹی ایجنسیز نے وادی میں پایا۔ یہ افراد کچرا چننے اور دیگر معمولی کام کر رہے تھے۔
جموں ضلع میں انتظامیہ نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران روہنگیا پناہ گزینوں کی عارضی رہائش گاہیں (ڈھوکے) بھی منہدم کیے یا روہنگیاؤں کو یہ عارضی شیڈ از خود توڑنے پر مجبور کیا۔ ان میں سے کئی افراد کو کٹھوعہ کے ہیرانگر میں قائم حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں سے روہنگیا کو نکالنے کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔
'بے دخلی پر ہمارا اختیار نہیں'
سرینگر میں منگل کو عمر عبداللہ نے کہا کہ بے دخلی کے معاملے پر منتخب حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ کارروائی حکومت ہند کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا: "لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ حکومتِ ہند کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کارروائی پولیس کے ذریعے کر رہے ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جائے جو پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں۔"
غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی شہریوں کی بے دخلی کی یہ کارروائی وزارت داخلہ کی جانب سے قائم ہائی لیول کمیٹی آن ڈیموگرافک چینجز (HLCDC) کے جموں کے دورے کے بعد سامنے آئی ہے۔ کمیٹی کو رواں سال اگست میں بتایا گیا تھا کہ جموں خطے کے 10 اضلاع میں 6,737 روہنگیا اور 46 بنگلہ دیشی شہری مقیم ہیں، جبکہ کشمیر کے 10 اضلاع میں 919 روہنگیا اور 458 بنگلہ دیشی شہریوں کی شناخت کی گئی ہے۔
وزارت داخلہ کی جانب سے قائم HLCDC کو غیر قانونی نقل مکانی اور دیگر عوامل کے نتیجے میں آبادی میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کمیٹی کو بھارت میں مقیم تارکین وطن کی حراست یا بے دخلی کے لیے قانونی، مقررہ مدت کے اندر اور مستقل عملی نظام کی سفارش بھی کرنا ہے۔
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