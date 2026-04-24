خطرناک ڈرائیونگ، اسٹنٹس کو فروغ دینے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کرنے کا عدالتی حکم
کورٹ نے اس معاملے میں نشاندہی کرکے اکاؤنٹس کی فہرست اگلی سماعت یعنی 30اپریل کو پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 12:23 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں اسپیشل موبائل مجسٹریٹ کورٹ نے سماجی رابطہ گاہ پر 'لاپرواہ ڈرائیونگ' اور گاڑیوں میں غیرقانونی تبدیلیوں کے بڑھتے رجحان کا نوٹس لیا ہے۔ عدالت نے جمعرات کو متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ایسے مواد کو شیئر کرنے والے اکاؤنٹس کی نشاندہی کرکے رپورٹ پیش کریں۔
دو صفحات پر مشتمل حکم نامے میں اسپیشل موبائل مجسٹریٹ (ٹریفک) کشمیر صوبہ، شبیر احمد ملک نے کہا کہ "عرضی میں اٹھائے گئے نکات سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔"
جاری حکمنامہ کے پیراگراف 2 میں مجسٹریٹ نے کہا: "درخواست گزار نے اہم معاملات اٹھائے ہیں جن پر عدالت کی فوری توجہ ضروری ہے." کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔
یہ عرضی پیر بصیر اللہ نامی ایک شہری نے اپنے وکیل صورت شکیل کے ذریعے دائر کی ہے۔ عرضی میں چار فریقین کو شامل کیا گیا ہے: ایس ایس پی ٹریفک سٹی سرینگر، ایس ایس پی ٹریفک رورل کشمیر، ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر، اور ایس ایچ او سائبر پولیس اسٹیشن کشمیر زون۔
سماعت کے دوران عدالت کے سامنے سوشل میڈیا کی کئی پوسٹس اور ویڈیوز پیش کی گئیں۔ عدالت نے ریکارڈ کیا کہ ان میں افراد کو "رنگین شیشوں اور ہیئت تبدیل کی گئی گاڑیوں" کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور وہ غیرقانونی سائرن، تبدیل شدہ سائلنسر اور غیر مجاز لائٹس استعمال کر رہے ہیں، جو موٹر وہیکلز ایکٹ 1988 کی دفعہ 52 کی خلاف ورزی ہے۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ صرف سڑکوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ایسے مناظر کو بڑے پیمانے پر آن لائن نشر کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا: "لوگ سرعام سڑکوں پر خطرناک اسٹنٹس کرتے اور لاپرواہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ایکٹ کی دفعہ 184 کے تحت جرم ہے۔" کورٹ نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کو "موٹر وہیکلز ایکٹ 1988 کی دفعہ 188 کے تحت جرائم میں معاونت کے مترادف" قرار دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ "اس کا عدالت نوٹس لے سکتی ہے۔"
پیراگراف 3 میں مجسٹریٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کیں اور سڑکوں کی خلاف ورزیوں کو ڈیجیٹل ذمہ داری کے ساتھ جوڑا۔ حکمنامہ میں کہا گیا ہے: "مدعا علیہ نمبر 4 (ایس ایچ او/انچارج سائبر پولیس اسٹیشن کشمیر زون، سرینگر) کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ایسے سوشل میڈیا ہینڈلز، پیجز اور اکاؤنٹس کی شناخت کریں جو اسٹنٹس، لاپرواہ ڈرائیونگ اور غیرقانونی طور پر تبدیل شدہ یا رنگین شیشوں والی گاڑیوں کی ویڈیوز اپلوڈ یا شیئر کر رہے ہیں، اور اگلی سماعت سے پہلے فہرست عدالت میں پیش کریں۔"
اس معاملے میں کورٹ نے اگلی سماعت 30 اپریل 2026 کو مقرر کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: