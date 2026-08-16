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بٹوٹ میں راشن ڈپو سے غیر معیاری آٹا برآمد، سپلائی کرنے والے مل مالک کے خلاف کارروائی کی سفارش
تحصیل سپلائی افسر بٹوت اتل جموال نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے غیر معیاری آٹے کی تصدیق کی۔
Published : August 16, 2026 at 9:46 AM IST
رامبن، جموں وکشمیر (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی تحصیل بٹوت میں محکمۂ امورِ صارفین و عوامی تقسیم کاری کے سرکاری راشن ڈپو پر غیر معیاری آٹا صارفین میں تقسیم کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
مقامی لوگوں کی شکایت پر محکمۂ امورِ صارفین و عوامی تقسیم کاری کے تحصیل سیل آفیسر بٹوت نے راشن ڈپو کا از خود معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران انہوں نے سیلزمین کو غیر معیاری آٹا صارفین میں تقسیم نہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔
غیر معیاری آٹے کو واپس کرنے کی سفارش
تحصیل سیل آفیسر بٹوت اتل جموال نے اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائیز، رامبن کو تحریری طور پر آگاہ کرتے ہوئے غیر معیاری آٹا سپلائی کرنے والی مل کے مالک کے خلاف کارروائی کرنے اور غیر معیاری آٹے کو واپس کرنے کی سفارش کی ہے۔
سپلائی افسر نے غیر معیاری آٹے کی تصدیق کی
مقامی لوگوں نے محکمۂ امورِ صارفین و عوامی تقسیم کاری کے ملازمین اور افسران پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ہر ماہ صارفین کو راشن فراہم کرتا ہے اور امید ہے کہ غیر معیاری اشیاء کی سپلائی کے معاملے میں بھی ذمہ داروں کے خلاف مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تحصیل سپلائی افسر بٹوت اتل جموال نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے غیر معیاری آٹے کی تصدیق کی۔
آٹا سپلائی کرنے والے مالک کے خلاف کارروائی
تاہم انہوں نے کہا کہ چند سیاسی لیڈروں نے محکمے کو اپنے مفاد کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن محکمے نے بروقت کارروائی کر کے غیر معیاری آٹے کو واپس کیا ہے اور نیا آٹا منگایا ہے جو کل صارفین میں تقسیم کیا جائے گا اور اپنے محکمے کے اعلیٰ افسر کو غیر معیاری آٹا سپلائی کرنے والے مالک کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔